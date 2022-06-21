恩恩案接線人員傳笑聲！新北衛生局澄清「那是苦笑」　背後原因曝

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記者閔文昱／綜合報導

新北2歲男童恩恩染疫病逝，爸爸出面要求調閱完整通聯還原真相，但音檔曝光後，發現當下等了許久才有人接電話，且過程中衛生所人員遭指態度輕率，甚至疑似笑出聲，引發批評。對此，新北市衛生局回應，是因相關人員在送醫前一刻，才從法定傳染病系統收到恩恩一家人PCR確診資料，因此才發出苦笑聲。

恩恩爸林先生指控，當時恩恩媽打給衛生所派救護車時，衛生所竟是語音答錄「現在是下班時間，請等上班時間後再來電」，質疑沒人值班，且消防局找到人後，還疑似有衛生局接線人員笑出聲，認為衛生局像沒慎重看待小生命，令他聽過錄音檔後，覺得非常難過。

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▲恩恩爸向市府追討多日「消失的81分鐘」通報錄音檔，21日終被媒體全數曝光。（圖／翻攝直播畫面）

針對有衛生人員與消防員疑似在過程中發出笑聲，新北市衛生局發言人高詩琪解釋，當時2次通話為不同的消防人員，衛生局同仁在確認資料時，發現送醫前一刻才從法定傳染病系統中收到恩恩一家的PCR確診資料，因此發出苦笑聲，而非對病童確診這件事發出笑聲。

高詩琪也說明，這名接電話的同仁平常語調本來就很客氣，雖然當下說話的環境和語調或許每個人聽起來都有不同解讀，但他絕對是盡心處理每一通電話，當天因為個案很多電話一直呈現滿線，他擔心雙和醫院確認病床回電會佔線，還主動告知醫院自己的手機號碼，以便醫院回電能立即聯絡到他，進行後續通知送醫。

▲中和2歲童確診苦等81分等無救護車病逝，恩恩爸淚求通聯記錄要真相。（圖／翻攝自當事人臉書）

至於外界質疑衛生局沒有安排晚班人力，衛生局回應，中和衛生所總機設定，非上班會切換語音，但是當天所有同仁都在辦公室上班當中，分機沒接通，表示都在佔線、忙線中，且當時同仁也在處理另一起兒童緊急送醫案件。

衛生局說，4/14晚間衛生局同仁接獲消防局來電通報，主動詢問個案狀況得知有出現紫斑症狀，立即連絡雙和醫院調度專責病床安排收治，醫院回覆可收案便立即通知家屬及119送醫。

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