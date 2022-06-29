恩恩案始末：綠委搞錯送醫時序！中央要新北重送報告　雙方立場一次看

▲恩恩爸。（圖／記者戴上容攝）



記者杜冠霖／新北報導

新北市中和一名2歲童恩恩因感染新冠肺炎確診，不料病情卻急轉直下，不幸於4月19日病逝，成為我國首例兒童死亡案例。而恩恩的雙親面對孩子驟逝，希望能夠向新北市府與衛福部調閱通聯紀錄、內部通聯紀錄，卻因新北市府資料調度惹議，近日更有媒體公布全部音檔，引起輿論譁然，為此，《東森新媒體ETtoday》整理恩恩案事件時間軸，同時不斷更新，讓大家理解。

【6月29日】立委搞烏龍！指揮中心要新北重提報告

恩恩案發生後，恩恩爸苦尋音檔未果，中間更發生消防局演戲「還原爭議」、前消防員與新北市府互相提告、新北市府聲稱橫向聯繫音檔涉及隱私等爭議，恩恩爸直到21日才在媒體聽到全部音檔，根據音檔內容，除新北市府自立的「確診者要衛生單位同意才能派救護車」規定外，也並未錄到新北市府聲稱的任何可能涉及個資的背景音，而恩恩爸也打算提告。

除上述爭議外，民進黨立委林楚茵日前質疑新北市政府在恩恩案的通聯資料上說謊造假、提供指揮中心兩種版本時間序，指揮中心發言人莊人祥則還原時序始末，是「資料全貼」造成的誤會，也間接釐清新北提供2種版本疑點，但詳細送醫時序與相關事證仍有待新北市衛生局提供報告後方能揭曉。

【4月14日】恩恩確診失去意識、81分鐘才等到救護車

恩恩爸：當時恩恩爸因確診單獨在新竹隔離，恩恩媽和兒女在新北中和隔離，恩恩晚間6點出現癱軟狀況，只要媽媽沒有扶著，身體就會完全無力軟下，夫妻第一時間緊急撥打119電話求助。

恩恩爸強調，119是他所知道的救命專線，它也必定要讓小老百姓找得到。老婆撥打119後，告知消防員恩恩意識狀況不佳，且一家都是新冠肺炎確診者，請求緊急醫療救護，但消防局一樣僅將他們狀況記錄下來後，告訴他們因為是確診者，當下處置需要聯絡新北市衛生局，無法保證救護車出車時間。當下經過數次電話往來，81分鐘後，救護車才到場緊急將恩恩送向醫院。

【4月19日】

恩恩爸：恩恩在搶救6天後仍不幸病逝，成為國內首例兒童染疫引發腦炎重症致死個案。恩恩爸則指出，恩恩確診當天，自己和太太拼命打119、1922、消防局、衛生單位求助，救護車卻還是等81分鐘才到，他質疑，「消失的81分鐘發生什麼事情？」

【5月13日】

指揮中心宣布開設兒童就醫綠色通道，為提供學齡前兒童（6歲以下）優先照顧，舒緩醫院急診量、避免過多就診者排擠兒童的待診時間，以及減少群聚，指揮中心已請教育部、國防部、退輔會附屬醫院及衛生福利部部立醫院等四大公立醫療體系，建立兒童專用候診動線，由兒科專科醫師看診，提供學齡前兒童相關評估、採檢與診療服務。

【5月30日】

恩恩爸再次出面，並質疑，在事發的4/14當天，全國確診人數874例，而新北市是360例確診，遠低於現在的程度，「為什麼119要花這麼久的時間聯絡新北市衛生局協調收治醫院？1922扮演的角色是什麼？為什麼消防局沒有辦法即時派車，並找到衛生局協助緊急就醫？」

恩恩爸也依照《政府資訊公開法》向「衛福部疾管署」和「新北市政府」申請政府公開資料，要求提供家屬與1922的通話錄音、119和衛生局的通話紀錄，及各單位之間的橫向紀錄和處理流程等資料。

中央：陳時中表示，跟中央比較有關係的就是1922，1922基本上都有錄音存檔，保留1年，所以1年內的事件民眾都可以來調，當然要相關本人證明文件就可以申請，可跟客服中心告知申請，申請後就能提供錄音檔。

新北：侯友宜表示，面對家屬所提出來的問題，新北市府會盡全力來協助家屬，讓家屬能夠了解。

【5月31日】

指揮中心、新北市府允諾協助釐清調查，指揮中心也通知恩恩爸領1922錄音檔，新北市長侯友宜在議會備詢時，更強調會全力協助恩恩爸爸還原真相。為此，恩恩爸特地發文感謝衛福部長陳時中、新北副市長劉和然。

【6月1日】

恩恩爸到衛福部領取相關公文、1922通話錄音，但還未收到橫向聯繫紀錄，對於缺漏資料，陳時中表示今天就準備好了。新北市府的資料則尚未收到，新北原派出2位局長約見遭拒，恩恩爸解釋，希望先看到資料後再討論，會較有效率。

新北：侯友宜表示，資料已全部準備好，原本約上午與家屬見面，但對方婉拒，會再與家屬聯絡。

【6月2日】

新北市府稱資料準備好了，並一早將資料寄出，但內容並無恩恩爸要求的錄音檔，而是5通報案電話逐字文，新北消防局長黃德清則表示，119報案電話本身涉及雙方個資問題，如恩爸有疑慮，會派專人把資料送過去，讓他當面聽取。

恩恩爸上午到新北市府領取資料，並表示，希望等心情平復後再聽取音檔，而新北市副市長劉和然則在下午疫情記者會指出，上午相關同仁要讓恩爸聽取錄音檔，但恩爸拒絕。只要恩爸想聽，市府隨時都會配專人送給恩恩爸爸聽取。

【6月4日】

恩恩爸再次要求新北市府提供橫向聯繫紀錄，新北市消防局黃德清則表示，因為家屬不是電話中的任何一方，所以不便提供。

【6月6日】

為釐清真相，恩恩爸到新北消防局聽取錄音檔、核對譯本，並表示願意簽下切結書帶走音檔，仍被新北市府拒絕，過程中也有到勤務中心看狀況。

【6月7日】都是演的！消防局「還原」勤務中心狀況

張姓前消防員具名爆料，消防局在恩恩爸聽取錄音檔當天，新北消防的長官下令動員偽造報案，更刻意營造民眾進線頻繁、充滿個資、無線電的現場吵雜假象，而新北消防局也坦言是「還原」話務繁忙情況，對此，恩恩爸錯愕，表示自己並不知情。

新北消防局也指出，至於該網友刻意散播本局造假並變造錄音檔之不實訊息，嚴重影響本局聲譽，為求慎重且避免社會大眾誤解，本局將檢具所有資料（含相關通聯紀錄、錄音檔案）向檢方提出告訴。侯友宜則表示支持消防弟兄捍衛清白。

然而，「還原」爭議引起輿論炸鍋，許多立委、議員痛批新北市府演戲騙人、就連部分藍營民代都大感不解，也建議侯市府盡快公布相關資料。

恩恩爸也在這天收到指揮中心提供的橫向通聯紀錄。

【6月8日】

恩恩爸：收到1922橫向通聯紀錄後，認爲內容過於簡略，且1922花143分鐘才轉送北區管制中心，對此，指揮中心回應，對於個案家屬所提申請，只要是1922專線有紀錄的部分，皆會儘快提供，包括錄音檔與相關通聯紀錄，讓家屬能夠瞭解1922客服當日接線後聯繫狀況。

中央：指揮中心指出，1922專線業務涵蓋防疫管制、檢疫、預防注射、隔離、篩檢、疫情通報與傳染病諮詢等服務，但無調度119或防疫計程車等權限，民眾如遇有緊急就醫需求時，可直接聯繫119，以縮短救援時間，民眾有相關問題進線詢問時，客服除第一時間告知民眾處置方式外，後續也會立案追蹤。

新北：侯友宜受訪時表示，面對家屬所提出來的問題，我們會盡全力來協助家屬，讓家屬能夠了解。

【6月9日】

新北市府8日對爆料者提告後，新北副市長劉和然表示，已準備好所有資料，包含恩恩媽跟消防局所有通話紀錄、外界一直想了解的橫向聯繫資料，都送交司法單位。

【6月12日】

議員張志豪公布衛生局公文，公文內稱衛生局其實沒有錄音，也全盤否認有市府檢討和精進作為的報告，張志豪痛批，市長侯友宜從頭到尾都在敷衍。

新北：新北市衛生局發言人高詩琪回應，衛生局就跟一般行政機關一樣，總機都沒有設置錄音設備，沒有什麼好隱瞞。且在恩恩爸當天到新北市政府索取資料時，衛生局副局長高淑真也已經當面向他做了說明。

【6月13日】救護車出車規定羅生門

恩爸12日在臉書發文，指出在聽取消防局譯文時，發現遺漏的關鍵一句，「沒有辦法派車，要通知1922」，可能是影響後續處理恩恩送醫的判斷。

恩恩爸在律師的陪同下聽完錄音檔，並質疑外縣市只要聽到昏迷、意識不清等關鍵字就會立即出車，但新北市卻堅持要收到衛生單位的通知後才可以出車，「為何新北市的SOP跟別人不一樣？」

新北消防局消防宣導科專員陳顥丰則回應，譯文的內容以受話方、派遣員通話逐字為主，因此與通話雙方無關的不會載入譯文中。陳顥丰坦承，錄音檔內確實有出現「沒有辦法派車，要通知1922」這句話，但那段插話完全不影響本局後續救護派遣流程。

對於恩恩爸質疑，為何新北市SOP和其他縣市都不一樣？新北市消防局救災救護指揮中心主任李宇松回應，他們並不了解外縣市怎麼執行，新北市完全依照中央指引來做。

對於救護車出車規定，中央疫情指揮中心副指揮官陳宗彥回應，不理解為何新北消防局說不能派車、要先聯絡1922，去年6月1日時就有頒定救護指引，裡面對於受理民眾自述快篩陽，或是確診者的請求送醫流程，應先確認報案人是否有下列症狀，第一，意識不清，第二，喘或呼吸困難，第三，持續胸悶跟胸痛，只要符合任一項，就得立即通知最近的防疫專責隊，或著防護裝備的救護隊，並同時積極聯絡衛生機關，指定後送醫院，也就是說要直接後送。

【6月16日】

前消防員張津唯上午在律師匡伯騰、中華民國消防員工作權益促進協會理事翁立思的陪同下，前往新北地檢署按鈴告發黃德清、李宇松、陳潤秋等3人，涉嫌在「恩恩」送醫過程，觸犯公務員廢弛職務釀成災害罪。

消防局秘書林世明表示，針對民眾毫無根據地指責、影射消防局同仁，變造錄音黨及相關檔案，「這是不負責任，而且侵害他人權益的行為」。消防局會全力力挺執勤同仁，捍衛執勤的信譽以及權益。

【6月17日】部分音檔被公布！

媒體人周玉蔻公布確診死亡的新北2歲童恩恩送醫時，新北消防局和雙和醫院的「橫向錄音檔」，內容曝4月14日當天「消防局聯絡不上中和區衛生局」

恩恩爸也指出新北市府3項瑕疵，包括：衛生局手握119派車權限，卻讓119找不到人、消防局第一時間未告知雙和醫院恩恩已意識不清、新北市府在14日前，沒有防疫派遣中心的編制。

對此，新北衛生局18日回應，4月14日當天疫情升溫，居隔人數高達1萬多人，衛生局、衛生所人員須反覆聯繫每一位確診者、接觸居隔者，電話量暴增，但每一位同仁都很努力協助民眾來電需求。

【6月20日】一名吹哨者曝光 媒體人拿到全部音檔！

對於媒體人18日公布的錄音檔，20日新北消防局20日代發一名消防人員聲明，承認外洩恩恩案電話錄音給高中同學卓冠廷，而聲明也間接證實錄音檔案內容為真。

新北市消防局20日說明，有同仁昨天主動向消防局政風室說明外洩恩恩案的電話錄音檔案，昨天晚上已經向新北地檢署自首，這名同仁也請消防局代為發表其親自撰寫的聲明。新北市長侯友宜則批評，有人刻意藉由特定的事件，公布醫護同仁的電話分機、騷擾所有工作，這種行為非常不可取。

對於吹哨者風波，卓冠廷回應，不只一名吹哨者有提供資料給他，但其中錄音的部分因基於保護消息來源的立場並未提供給媒體。周玉蔻也在廣播節目中表示，提供自己音檔的另有其人，且已經拿到全部的14段音檔。

對於音檔部分，新北市消防局回應，檔案都是屬於應機密並不可洩漏的資訊，如果違法公開在媒體播放，自己必須負起相關法律責任。

【6月21日】真相大白！恩爸終於聽到全部錄音檔

恩恩案發生後，恩恩爸苦尋音檔未果，中間更發生消防局演戲「還原爭議」、前消防員與新北市府互相提告、新北市府聲稱橫向聯繫音檔涉及隱私等爭議，恩恩爸直到21日才在媒體聽到全部音檔，根據音檔內容，除新北市府自立的「確診者要衛生單位同意才能派救護車」規定外，也並未錄到新北市府聲稱的任何可能涉及個資的背景音，而恩恩爸也打算提告。

錄音中顯示，恩恩媽按規定打給新北衛生局、衛生所，卻始終沒人接，只好哭著向119（新北消防局）求救，消防局積極聯絡衛生局、衛生所未果，花了近20分鐘才打通，而新北衛生局再花25分鐘才通知119可以載恩恩就醫。

對於媒體爆料全部音檔內容，新北市府仍維持一貫說法，消防局副局長陳崇岳表示，恩恩爸爸要求的錄音檔中，無法提供的為橫向通聯，是因為打給119的恩恩媽媽並不是這部分的通話者，這涉及到同仁個資，但市府有提供包括當時的時序及對應措施給恩恩爸爸，至於恩恩爸爸的想法，市府尊重。

對於衛生局、衛生所無人接通的狀況，衛生局回應，中和衛生所總機設定，非上班會切換語音，但是當天所有同仁都在辦公室上班當中，分機沒接通，表示都在佔線、忙線中，且當時同仁也在處理另一起兒童緊急送醫案件。

【6月23日】沒血氧機怎麼量？

恩恩爸24日視訊受訪時質疑，先前曝光的無線電紀錄中，有提到恩恩血氧值80，但為何救護紀錄表上卻寫著「無法測量」。新北消防局稍早回應，血氧濃度是家屬向救護人員提供，但恩恩爸立刻氣得反駁「我們家根本沒有血氧機！」

新北消防局局長黃德清回應，多次向當天急救人員確認，他們進屋後，馬上詢問恩恩血氧值多少？恩恩媽說「血氧80幾」，紀錄同仁也發現恩恩膚色有發紺的狀況，馬上進行氧氣處置。

【6月27日】延誤送醫成謎團！新北急拉中央背書



對於外界質疑聲浪，新北市府不斷強調一切符合指揮中心規定，但吹哨者向恩恩爸透露，新北市衛生局副局長許朝程在4月17日發了訊息給新北市轄下各大醫院的院長，簡訊中確實顯示有延誤就醫治療的狀況。

對此，新北市府回應，4/14新北市當日確診人數360人、其中中和區確診數63人，全市居隔人數1萬多人、中和區1300多人。這些都是要靠衛生所所有人員負責處理確診者服務及接觸者追蹤關懷，包括疫調、個案資料上傳維護、同住者、職場及學校匡列、開立居隔單、設定電子圍籬、安排採檢、安排防疫計程車，居隔者10日追蹤關懷、快篩檢測回報及民眾諮詢各種防疫相關問題服務。

【6月28日】一切符合中央規定？ 指揮中心要新北重送報告釐清

送醫時序爭議越燒越大，對此，莊人祥回應，為了釐清相關事證，以利向家屬清楚說明，指揮中心將請新北市衛生局提供真實事件報告還原事實經過。

對此，新北衛生局長陳潤秋回應，事件發生後，衛生局全力投入協助治療與關懷，關與整個過程，新北與中央一直持續交換資訊不斷討論，新北與中央都分別召開兒科就醫指引專家會議，討論兒童緊急就醫及治療指引，中央也在4/20公布放寬就醫規範。

陳潤秋強調，只要收到中央來函，會依照來函內容儘速回覆。