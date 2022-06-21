救護車規定為何？侯友宜稱恩恩事件「依中央指引」　2張圖真相一次看

▲新北市長侯友宜。（圖／新北市府提供）



記者杜冠霖／新北報導

新北市2歲男童恩恩染疫身亡，事後恩恩爸要求公布錄音檔還原真相，媒體21日公布11個錄音檔，內容顯示，新北市府獨步全台，規定確診者要衛生單位同意才能派救護車，而新北市府不斷強調一切按照中央指引，但中央跟各縣市指引究竟為何？《東森新媒體ETtoday》特別整理中央、北市相關指引，讓大家理解。

恩恩案發生後，恩恩爸苦尋音檔未果，中間更發生消防局演戲「還原爭議」、前消防員與新北市府互相提告、新北市府聲稱橫向聯繫音檔涉及隱私等爭議，恩恩爸直到21日才在媒體聽到全部音檔，根據音檔內容，除新北市府獨步全台的「確診者要衛生單位同意才能派救護車」規定外，也並未錄到新北市府聲稱的任何可能涉及個資的背景音。

但救護車派車規定究竟為何？指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今在疫情記者會中說明，指揮中心「去年6/1」頒布的COVID-19緊急救護指引中，民眾如果自述快篩陽性或者是確診者，請求就醫、派救護車過程，民眾向119報案後由119確認報案人是否有以下三種症狀之一：意識不清、喘或呼吸困難、持續胸悶或胸痛。只要符合任一項症狀 ，由119通知最近的防疫專責隊或防護救護隊出動。

對於派車規定，羅一鈞說明，出動過程中積極聯絡衛生機關來指定後送醫院，所以「並非」要聯絡完後送醫院，救護隊才能出動，不過，中央訂定的指引，地方有權調整或微調。

而在各縣市規定部分，苗博雅也公布今年4月14日適用的台北市救護車派遣SOP：

只要有「確診」「快篩陽」「居隔」「居檢」資格，或「有發燒或呼吸道症狀且群聚」，標準作業程序都是：直接派車。

按照台北市的SOP，恩恩完全符合直接派救護車的資格，不需要衛生單位同意。台北市的SOP和其他縣市一樣，都是按照中央指引訂定。只要看其他縣市的SOP就知道，中央沒有規定急重症一定要衛生單位同意才能派車。

苗博雅指出，實務上，台北市119接到求助電話後，符合SOP就會派車，「同步」聯繫衛生單位與醫院，確認接到人後要送到哪裡。就算一時找不到床位，也會先送到急診，由專業救護、醫護人員協助。