對手年紀輕是否憂拉不到年輕人選票？　張善政這樣回答

▲面對媒體詢問對手林智堅比較年輕，會不會擔心拉不到年輕選票？張善政表示，年資也是一種經驗的指標。（圖／張善政競選團隊提供）

記者楊淑媛／桃園報導

2022桃園市長選戰，參選人的年齡將會是勝選的關鍵嗎？國民黨桃園市長參選人張善政20日到龜山區尋求地方支持，面對媒體詢問對手林智堅比較年輕，會不會擔心拉不到年輕選票回應表示：年資也是一種經驗的指標，相信年輕人最後會用他們明亮的眼睛看是誰對桃園才會有真的貢獻的政見(牛肉)！年輕人不會只迷戀於年紀這一項的因素。

▲拜訪前總統府國策顧問李總集(左二) 。（圖／張善政競選團隊提供）

前全國農田水利會總會長、前總統府國策顧問李總集表示，桃園正處於轉型階段，許多建設都箭在弦上，張善政做事穩健，相信桃園人有足夠智慧決定什麼樣的人對桃園未來的發展最好；而最重要的是，藍營支持者要全力團結，贏得勝選。

▲壽山岩觀音寺參香祈福。（圖／張善政競選團隊提供）

另外，對媒體詢問民進黨徵召林智堅參選，民進黨高層說張善政好比天上的流星，林智堅是隔壁的明星？張善政表示，不管民進黨派什麼人來選桃園，只要是願意真心為桃園奉獻，都是好事情。至於民進黨說是流星、明星，張善政則不予評論。

▲拜訪市議員林正峰服務處。（圖／張善政競選團隊提供）

張善政今日上午到龜山區拜訪前總統府國策顧問李總集、桃園市議員林正峰後，轉往壽山岩觀音寺參香祈福，下午前往龍潭戶政辦理遷戶籍。而針對媒體詢問年齡比林智堅大一事，係因民進黨籍前桃園市議員王浩宇於臉書Po文指稱，民進黨徵召新竹市長林智堅戰桃園，係因桃園移入的年輕人口多，勝選的關鍵是年輕的選票。