青銀換居「老人住新電梯社宅」　蔣萬安：年輕人爬樓梯沒有關係

▲蔣萬安。（資料照／記者許展溢攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨2022台北市長參選人蔣萬安20日拋出5項競選牛肉，其一是規劃「青銀換居」，透過在老舊公寓旁建設有電梯的社會住宅，讓老年人搬入新社宅後釋出房間，經北市府維修，再透過「包租代管」及誘因，包括較便宜租金，承租給年輕人。蔣萬安說，年輕人在沒有電梯公寓的裡面沒有關係，他可以爬樓梯。

蔣萬安20日接受媒體人黃暐瀚廣播專訪，提及8年來台北市人口從郝市府的約270萬降至245萬，大家最關心居住正義的問題，而能留住年輕人才能提升競爭力，因此他提出「青銀換居」；執行上，在老舊公寓旁建設有電梯的社會住宅，老年人搬入新社宅後釋出房間，經北市府維修，再透過「包租代管」及誘因，包括較便宜租金，承租給年輕人。

蔣萬安說，「年輕人在沒有電梯公寓的裡面，他沒有關係，他可以爬樓梯」，而對於長輩、行動不便者，可以換到有電梯或有人隨時照顧健康的社宅裡。

如何吸引年輕人租老舊公寓？蔣萬安說明，會有租金差價，這樣政府來補，老屋則透過媒合共居方式來讓年輕人入住；基本上先從幾個地區的社宅開始，看成效後進行修正，看怎樣創造雙贏。

蔣萬安指出，現在台北市8坪套房平均租金1.4萬至1.6萬，對年輕人來說很沉重，而很多房東擔心租金曝光會被追稅，所以他認為要解決租屋黑市問題；有兩個方向：第一、與民團合作，透過包租代管，逐步建立「租屋時價登錄」；第二、去識別化公開相關資訊，比如公布某區域租金價格，而非公布地址，以此建立透明機制，確保交易安全。

蔣萬安強調自己有信心讓台北市人口重回250萬人以上，並透露若當選將成立「人口對策辦公室」，由他當召集人，秘書長任執行長，跨局處橫向聯繫，解決人口、少子女化、居住等問題，目標是重回270萬。