林智堅戰桃園！　張善政：只要願意打拼、打造不一樣未來都歡迎

▲林智堅戰桃園。（圖／自由時報提供）

記者崔至雲／台北報導

年底大選準備開打，距離選舉只剩5個多月，身為民進黨黨主席的總統蔡英文18日在官邸召開選舉對策委員會，會中拍板建議徵召蔡適應為基隆市長候選人、林智堅為桃園市長候選人、沈慧虹為新竹市長市長候選人，並提交中執會，進行徵召提名作業。對此，國民黨桃園市長參選人張善政辦公室回應，不論民進黨派誰選市長，只要是願意投入幫桃園打拼，替桃園打造不一樣的未來，都很歡迎。

民進黨表示，選對會一致同意，建議徵召蔡適應為基隆市長候選人、林智堅為桃園市長候選人、沈慧虹為新竹市長市長候選人，並提交中執會，進行徵召提名作業。

蔡英文在會議中表示，民進黨在北台灣執政的基隆市、桃園市及新竹市，在市府團隊的努力打拚、醫護防疫人員的投入付出，以及市民朋友的團結防疫下，疫情已走過高原期；作為基隆市、桃園市、新竹市的執政黨，民進黨必須完成市長提名佈局，擘劃下一個8年的市政願景，回應市民多年的支持與對未來的期待。

蔡英文也肯定基隆市長林右昌、桃園市長鄭文燦，及新竹市長林智堅的執政成績卓越，不僅翻轉在地藍綠的結構，施政更是超越藍綠，獲得市民高度肯定，在各項施政評比皆名列前茅，堪稱「綠色執政、品質保證」的典範。

針對民進黨提名一事，張善政辦公室指出，參選人先前已對此進行多次回應，即「不論民進黨派誰選市長，只要是願意投入幫桃園打拼，替桃園打造不一樣的未來，都很歡迎。」