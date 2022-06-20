渴望園區租屋龍潭鄉親紅布條歡迎　張善政遷戶籍到桃園

▲張善政遷戶籍到桃園。（圖／張善政競選團隊提供）

記者楊淑媛／桃園報導

在龍潭支持鄉親，手持寫著醒目的「張善政龍潭鄉親歡迎您回來！」字樣的紅布條中，國民黨徵召2022桃園市長參選人張善政，20日於龍潭區戶政事務所辦好遷戶手續。張善政說，2000年跟桃園結緣是從龍潭開始，在龍潭渴望園區工作12年，基於「飲水思源」因此在渴望園區租房子，並辨理遷戶籍。

▲龍潭鄉親紅布條歡迎。（圖／張善政競選團隊提供）

對於媒體詢問，林智堅好像要遷戶籍到青埔，青埔是傳統藍營大票倉，會不會擔心？張善政表示，我把戶籍遷到龍潭，是因為跟龍潭有一個特殊的淵源，林如果要遷到青浦，應該有些特殊的淵源，如果沒有特殊淵源，那也是他的選擇了。

對於外界認為，他的選戰打法比較溫良恭儉的部分，是否會有所調整改變？張善政強調，我的個性就是這樣，叫我改變成為什麼樣的政治人物，我不知道，我就是這個樣子，大家覺得這樣的個性沒有火花或者什麼的，要我做改變，但我個性就這個樣子。將來如果選上市長，我也是這個樣子，大家可以放心，我是一個不會隨便亂改變的人

包括：市議員徐玉樹、劉熒隆、林昭賢及其團隊、前鄉長黃仁杞、葉發海、市議員參選人陳羽凡、凌濤及龍潭區多位里長及鄉親都到場支持祝賀，並高舉紅布條「張善政龍潭鄉親歡迎您回來！」