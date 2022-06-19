藍綠都一樣！年底桃園市長選戰　兩黨都徵召「空降」

▲桃園市長參選人，左起國民黨張善政、民進黨林智堅、民眾黨賴香伶。（資料照／ETtoday新聞雲）

記者皮心瑀 ／綜合報導

九合一大選年底登場，因疫情各黨佈局進度緩慢，如今六都之一的桃園市市長人選藍綠白終於就定位，分別由前行政院長張善政、新竹市長林智堅、立委賴香伶參選。然而，過去國民黨曾因提名爭議引來民進黨批評，如今看來藍綠都一樣，桃園市長這一仗，上戰場的人都未透過公平公開的程序，而是「空降」。

民進黨

身兼黨主席的總統蔡英文18日在官邸召開選舉對策委員會，會中拍板讓五星級市長林智堅接棒五星級市長鄭文燦，徵召參選桃園市長，中執會22日則將通過提名。

不過，有意爭取桃園市長提名的前立委鄭寶清受訪批評，這次的提名從頭到尾都沒有公平公開的制度，違反民主精神，鄭文燦要靠密室協商、指定接班人，這種結果就是，在黨內很難形成團結，也不會得到選民的支持，況且林智堅沒有做好做滿，這都是過去民進黨一再攻擊國民黨的內容，而且過去鄭文燦批評國民黨主席朱立倫空降，現在卻要做一樣的事情。

同樣有意爭取提名的前立委黃適卓說，很多人擔心空降人選難以守住鄭文燦的好政績，「雖然遺憾黨中央心另有所屬，為了桃園，我願意團結支持黨中央提名人選」。

國民黨

國民黨桃園市長原檯面上有在地立委呂玉玲、魯明哲及前台北市議員羅智強，但最終卻徵召張善政，引發地方反彈，呂玉玲更直接透露有意脫黨，「不排除參選到底」。

面對提名程序讓黨內出現裂痕一事，朱立倫出面道歉，而張善政也表示將拜會原本有意參選的同志，「不管有沒有閉門羹，表達誠意最重要」。

民眾黨

來自苗栗的賴香伶與黨秘書長謝立功爭取桃園市長人選提名，經過黨內黨員投票、全民調機制，由賴香伶勝出，近期已展開「請益之旅」。

雖然民眾黨提名過程較順利，但賴香伶帶職參選，而民眾黨於2019年曾透過臉書批評，不論是縣市長跑去選總統、立委去選縣市長，或是縣市長突然變成內閣，其名單可說是族繁不及備載，在長期由藍綠所把持的政壇中，政治人物對此早已不會臉紅，甚至義正嚴詞，一切都是為了國家大義，引來各方批評自打臉。