北市偵查隊長捲性侵案　警政署考績會通過停職處分

▲涉嫌性侵女子的前中正一分局偵查隊長陳彥錦，遭停職處分。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者張君豪／台北報導

涉嫌值勤中飲酒性侵一女子引發警界震撼的前台北市中正一分局偵查隊長陳彥錦，事後遭台北市警局報請停職處分，經台北市中正一分局、台北市警局警政署接連召開考紀會討論後，17日警政署召開考績會核議，同意通過台北市警局陳報停職處分、給予陳員停職，目前台北市警局正式收到停職命令，陳彥錦遭停職獲准。

根據市警局人員透露，陳彥警案發後雖被報請停職，但因停職案仍須將考績程序走完，因此陳彥錦暫時調往民防管制中心上班，但陳因專心準備後續司法訴訟事宜，迄今均請假未上班。

警政署指出，陳彥錦涉嫌職務中性侵女子一案，經中正一分局、北市警局、警政署陸續召開3次考績會議討論，與會考績委員幾無異見、一致通過陳彥錦必須停職靜候司法調查的決議；也被外界認為警界須火速處理，才能避免讓首都警分局警官性侵女子醜聞風波繼續延燒。

另外台北市警局基於中正一警分局戍守博愛特區，肩負總統府、行政院、立法院等政經中樞的治安重責，北市警局在陳彥錦確定停職生效當天，火速調派台北市刑大偵三隊隊長謝昆財接任中正一偵查隊長。

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