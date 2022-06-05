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曾破史上最大68億運毒案！英雄淪性侵犯　揭密案發地點「在這裡」

▲▼中正一分局偵查隊長陳彥錦。（圖／記者邱中岳翻攝）

 ▲中正一分局偵查隊長陳彥錦。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者張君豪／台北報導

台北市中正一警分局驚傳重大風紀案件！官拜兩線三星的偵查隊長陳彥錦，遭被害女子控訴5月30日酒後在分局內涉嫌性侵；據了解女被害人先後向市警局督察室檢舉，並在6月3日正式向台北市婦幼警察隊報案提告性侵，台北市警局4日晚間，認定陳彥錦觸犯妨害性自主罪嫌將他移送台北地檢署偵辦，並祭出重懲將他停職接受調查。離譜的是被害人在堂堂警分局偵查隊長寢室內遭性侵，首都警分局內部管理顯有明顯疏失。

但整起案件疑雲重重，據了解陳彥錦當晚在偵查隊內值班，但因該分局日前偵破台北地檢署外北聯幫、竹聯幫虎堂幫派分子鬥毆矚目案件，偵查隊同仁邀約隊長外出慶功，期間陳被同仁灌了不少酒、返回分局後陳彥錦情緒高亢，不但找值班同事攀談，甚至以想找人聊天為由，邀約被害女子抵達偵查隊辦公室。

被害人指控陳彥錦將她帶入偵查隊隊長辦公室內，講了很多「身為隊長不該說的話」後來甚至把女子領入偵查隊長寢室內上下其手性侵，被害人進出分局、偵查隊的過程全遭該分局駐地監視器錄下，唯被害人遭性侵後離開警局時並無異狀。

到了6月3日中午，被害人持醫院驗傷單據到台北市警局對陳彥錦檢舉，並趕到台北市婦幼警察隊報案，對中正一偵查隊長陳彥錦提告妨害性自主。市警局對這起「偵查隊長寢室內」爆發的性侵害案件相當重視，以「刑案追查」、「風紀調查」雙軌並行展開偵處，並立刻將案件函送北檢偵辦。

中正一偵查隊長陳彥錦（46歲）警察大學66期刑事系，及該校刑事研究所畢業，他外貌帥氣身材高挑，曾進入警官二隊擔任過前法務部長施茂林隨扈，隨後進入刑事局偵三大隊專責毒品查緝。

陳彥錦2013年在刑事局三大隊服務期間，曾經獨立監控翁男毒梟集團超過2年，最後在桃園機場收網逮捕翁姓主嫌及桃機貨運倉儲人員共7人，當時查獲台灣空運史上最大宗海洛因毒品走私案，查扣重達229公斤、多達600塊「雙獅地球牌」「一帆風順」台灣市價高達68億元的海洛因磚，陳因獨力監控該集團兩年不放棄，成為警界高層眼中的明日之星。

平常待人溫和細膩的陳彥錦私下經常苦讀充實自己，閒暇時還會跟警界友人分享近期讀書心得，但警界傳聞陳彥錦酒品不好，喝酒後經常與異性發生糾紛，稍早便曾傳出他酒後曾肢體碰觸女警官造成糾紛，所幸在單位主官協調下道歉了事並未鬧上法院，但值班捲入性侵事件，讓不少認識陳隊長的警界同僚、官長為之惋惜。

這也是首都台北市警局成立迄今、警政史上首例偵查隊長遭控性侵害的離譜案例；更誇張的是這起性侵害事件發生地點居然在警分局偵查隊隊長寢室內；警分局內爆發性侵害案件，警察機關內部管理荒腔走板；據信陳彥錦到案頻頻拭淚，否認涉性侵害，但坦承與女方發生性關係，但自忖無暴力加害情事，市警局也將對中正一分局內部管理疏失、及相關管考不周行政責任展開調查。

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