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監視器都拍到了！強拖女子進寢室性侵　北市偵查隊長瞎掰感情糾紛

▲▼中正一分局偵查隊長陳彥錦。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲中正一分局偵查隊長陳彥錦因涉性侵醜聞遭市警局拔官停職。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者張君豪／台北報導

台北市中正一警分局偵查隊前隊長陳彥錦，5月30日晚間遭被害女子控訴在分局偵查隊2樓隊長辦公室內的寢室性侵，女子事後不甘受辱，先向市警局督察室檢舉陳隊長獸行，並在6月3日持驗傷單據向台北市婦幼警察隊提告陳彥錦涉嫌暴力性侵，雖然台北市警局在4日晚間認定陳員涉性侵重罪，主動將他移送台北地檢署偵辦，並祭出停職處分，但外傳陳彥錦停職尚未經警政署核可，目前暫派到台北市警局民防管制中心上班，引發外界譁然，陳員以處理私務為由請假一周。

根據市警局調查，事發當天陳彥錦在分局偵查隊值班，卻違反規定外出喝酒，酒後獸性大發，居然以洽談公事為由，將一名女子騙到偵查隊2樓辦公室，不久便將該女強拉到偵查隊長寢室性侵得逞，被害女事後情緒低落，離開案發現場後就赴醫院驗傷，不久便到台北市婦幼警察隊報案提告。

▲台北市政府警察局外官。（圖／翻攝GoogleMap）

▲台北市警局指出，目前中正一前隊長陳彥錦停職案，仍在警政署審理中。（圖／翻攝畫面）

台北市警局3日接獲陳員在辦公室酒後性侵女子醜聞檢舉，但陳男事後僅坦承兩人確實有發生性關係，但向長官辯稱雙方你情我願，認為是感情糾紛，並未以暴力加害性侵，但因為女子指證歷歷，並附上遭性侵事後的驗傷採樣單據，市警局調查初期發現兩人說法迥異，全案陷入羅生門。

知情者透露，陳彥錦本要導向案情是與女子的感情糾紛衍生衝突，但北市警督察系統調閱該分局偵查隊2樓駐地監視器後，案情出現重大逆轉；原來陳員當晚邀約被害女子到偵查隊辦公室時，過程有數次主動熊抱、肢體接觸女子的魯莽動作，過程中陳員還主動親吻女子，但均遭到對方激烈抵抗推開。

但由於男女身材差異太大，陳彥錦身高超過180公分，儘管女子盡力抵抗，但監視器畫面顯示，陳隊長後來直接把女子拖入隊長室內的寢室中，影像呈現陳員暴力違反女子意願，將女方強拖入辦公室性侵，由於中正一警分局駐地監視器錄下偵查隊2樓性侵事發前，被害女極力抵抗的關鍵影像，也成為陳彥錦涉暴力性侵的鐵證。

據了解：女子接受警方調查時表示，她知道陳隊長有家室妻小，最難忍受就是這種有家庭的渣男酒後對她指染，加上案發後陳隊長隔天酒醒，還試圖透過分局其他警官當和事佬，要對該女致歉並賠償遮羞費，希望擋下性侵醜聞；另外陳員接受市警局內部調查時，還營造與該女頗有情愫，雙方是飲酒動情下才發生關係的感情糾紛，在在讓被害女子認為陳隊長都在用自己的法律專長為己護短，「根本毫無悔意」，絕望之餘只好聘請律師具狀提告，誓言討回公道。

另外女子在首都警分局遭偵查隊長性侵醜聞，實屬台灣警政史上首例！該案例也突顯中正一警分局駐地設計上的安全漏洞，當天值班小隊都在該分局一樓值班室接案待命，偵查隊二樓辦公空間整個放空城，當時欣然赴約的被害女子根本想不到去首都警分局偵查隊辦公室居然會遭侵犯，該分局內部管理顯有嚴重疏失。

對於陳彥錦遭停職處分後，日前還到市警局民防管制中心報到上班離譜情事，市警局表示：陳員的停職處分案目前依規定送達警政署核備，將待警政署召開人評會後停職令就可生效，至於陳員離譜淫行的行政處分，中正一警分局和市警局督察室仍密集開會研商，近期處分報告出爐會第一時間公告，以正警界風氣。

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