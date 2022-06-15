模範警28菁英名單出爐　總統蔡英文：未來重點是科技執法

▲總統蔡英文15日上午到警政署參加警察節慶祝活動，並頒獎表揚全國模範警察代表。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

總統蔡英文15日上午赴警政署出席「111年警察節慶祝大會」蔡英文肯定全台警察今年在支援防疫、掃黑、打詐及反毒等工作良好表現，並請大家持續發揮團隊戰力，整合跨部會的資源，防制科技違法行為。蔡英文強調，政府也會持續支持警察同仁，讓大家有更強的能量守護治安。

蔡英文致詞時祝福所有警察同仁「警察節快樂」。蔡英文指出：她僅代表國人感謝全國的警察同仁堅守崗位、守護治安，及保障社會安全。特別是這兩年多來，台灣因應疫情挑戰，陸續調整各項防疫措施，背後都有警察同仁的全力協助。包括邊境防疫、社區防疫，還有從上一個階段的疫調工作，到疫苗接種站及各個快篩試劑通路的秩序維護等工作，警察同仁為台灣的防疫做出很大的貢獻，真的非常感謝所有警察同仁的付出。

▲總統蔡英文15日上午到警政署參加警察節慶祝活動，頒獎表揚全國模範警察、現任台北市文山一分局偵查隊長陳逸群。（圖／記者張君豪翻攝）

蔡英文表示：除了支援防疫，警察同仁在掃黑、打詐，以及反毒等工作上，都有很好的表現。從今年1月到現在，警察跟檢方、海關，共同緝毒，在三方合作之下，已查獲將近700公斤的大麻花。這些毒品如果流入國內，將會對國人造成很大的危害。她也要感謝大家，將毒品阻絕於境外，守護國人健康安全。

蔡英文更進步點出：警察未來工作重點將體現在科技執法上、她表示：犯罪科技化將成為治安工作的重大挑戰。現今罪犯多利用非法金流和虛擬貨幣，來逃避查扣犯罪所得，尤其在區塊鏈技術和資通訊的發展之下，犯罪樣態也更加複雜。她要請大家持續發揮團隊戰力，整合跨部會的資源，來防制科技違法行為。

這次獲選全國模範警察的28名警界菁英均上台從總統蔡英文手中接過，包含參與制定《跟蹤騷擾防治法》的警政署防治組警務正柯勇全、建置「互動情境射擊訓練靶場」的警政署教育組專員鍾運宏、以及破獲天道盟販毒集團鄭姓主嫌擁長短槍22支、子彈1295顆軍火庫的台北市刑大隊長曾逸群。

另外包括破獲跨境運毒720公斤安毒的台北市刑大警務員李劭庭、破獲台灣陸上最大海洛因走私案，起獲1172塊、市價達50億新台幣的新北市刑大小隊長陳永龍；屢破槍砲、毒品、職業賭場、大麻農場的新莊分局巡官陳俊傑等共28人。

全國模範警察完整獲選名單如下：



1 警政署防治組 警務正 柯勇全

2 警政署教育組 專 員 鍾運宏

3 台北市政府警察局刑事警察大隊 隊 長 曾逸群

4 台北市政府警察局刑事警察大隊 警務員 李劭庭

5 新北市政府警察局刑事警察大隊 小隊長 陳永龍

6 新北市政府警察局三重分局 偵查佐 陸明彥

7 新北市政府警察局新莊分局 巡 官 陳俊傑

8 新北市政府警察局海山分局 分隊長 許登智

9 台中市政府警察局刑事警察大隊 分隊長 何永超

10 台南市政府警察局善化分局 偵查佐 蕭銘鴻

11 高雄市政府警察局左營分局 偵查佐 徐筱婷

12 高雄市政府警察局刑事警察大 偵查佐 陳宏晉

13 桃園市政府警察局平鎮分局 警 員 彭建鈞

14 新竹縣政府警察局刑事警察大隊 小隊長 方培安

15 彰化縣警察局鹿港分局 偵查佐 許書毓

16 南投縣政府警察局刑事警察大隊 小隊長 簡文頂

17 雲林縣警察局刑事警察大隊 隊 長 劉丁心

18 屏東縣政府警察局刑事警察大隊 分隊長 潘建銘

19 宜蘭縣政府警察局羅東分局 偵查佐 駱宏倫

20 花蓮縣警察局鑑識科 科 長 呂政鴻

21 澎湖縣政府警察局刑事警察大隊 偵查佐 陳威丞

22 金門縣警察局刑事警察大隊 警 員 呂芃蒔

23 保二總隊刑警大隊 分隊長 黃大洧

24 保三總隊刑警大隊 小隊長 凃儷朧

25 刑事警察局第一大隊 偵查正 蔡孟宏

26 刑事警察局第七大隊 偵查正 洪丞奇

27 鐵路警察局花蓮分局 隊 長 鄺良才

28 中央警察大學學生事務處 編 審 李裕祥

【相關新聞】

►快訊／汐止35噸聯結車輾過機車 一對男女慘壓輪下失去心跳

►天虹副總撞死人獲禮遇！議員痛批：警要死者家屬交出健保卡查病史



►天虹副總撞死人「水很深」！刑事局副局長認了 傍晚自請處分

