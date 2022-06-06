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全國首宗《跟騷法》收押曝！1天狂扣240通電話　恐怖前夫進牢了

▲跟騷防治法上路5天警政署公布全台受理件數、其中宜蘭縣一魯莽前夫因撥打240通騷擾電話遭收押禁見。（圖／記者張君豪翻攝）

▲跟騷防治法上路5天警政署公布全台受理件數達54件、宜蘭縣一魯莽前夫因撥打240通騷擾電話遭收押禁見。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

台灣《跟蹤騷擾防止法》在6月1日正式上路，新法上路正值端午連假期間；根據警政署統計跟騷法實施上路到6月5日24時止，全台警受理54件相關案件，其中屬家庭親密成員、或家暴跟騷有關達33件，一般適用跟騷法案件共21件，警察機關開立書面告誡16件，聲請保護令18件，建請聲押獲准1件。

▲跟騷防治法上路5天警政署公布全台受理件數、其中宜蘭縣一魯莽前夫因撥打240通騷擾電話遭收押禁見。（圖／記者張君豪翻攝）

▲跟騷防治法上路5天警政署公布全台受理件數達54件、宜蘭縣一魯莽前夫因撥打240通騷擾電話遭收押禁見。（圖／記者張君豪翻攝）

警政署指出：《跟蹤騷擾防制法》是防制性別暴力最重要的一塊拼圖，該法6月1日正式施行上路、警政署在新法上路前就通力全台警方實作演練，提前操兵，警員均能熟悉操作程序、警政署並設立中央應變小組、讓承辦人可以全台各地基層警直接溝通確認適法要件、不熟悉都能「打電話，問功夫」，讓「案件不漏接」落實到執法基層。

警政署列舉案例：宜蘭縣警局處理前夫要求前妻復合，某天狂叩240多通手機電話騷擾，恐嚇前妻「抓不到你誓不為人」，甚至到住處盯哨，屢勸不聽當場遭警方以現行犯逮捕，經報請地檢署指揮偵辦，順利向宜蘭地院將「恐怖莽夫」聲押獲准。

另外各縣市警局，均有處理前夫侵入前妻住宅裝設密錄設備，恐怖情人侵入住所告白，警方開立書面告誡並移送法辦，同增派警力加強對被害人駐所巡邏防護；警政署說明《跟騷法》執行不困難，難在新法對基層警員的確時宣導，如此才能落實執行，避免警力浪費。

警政署趁「跟騷法」向民眾說明、跟騷法訂定8種行為樣態，包括監視觀察、不當追求、尾隨接近、寄送物品、歧視貶抑、妨害名譽、通訊騷擾、冒用個資，透過他人、車輛、工具、設備、電子通訊、網際網路或其他方法，對特定個人反覆實施該8種行為。

加上過程違反對方意願、與性或性別有關，使對方心生畏怖，足以影響其日常生活或社會活動，就構成跟蹤騷擾；警政署執法迄今統計案例中，跟蹤騷擾案54件個案中，總計有112個違法態樣，目前民眾觸法以通訊騷擾為大宗共有32次，尾隨接近居次總計有22次

警政署呼籲，民眾追求心儀對象誠屬自然，但過程須兼顧對方意願，並保持理性行為，若感情生變也須尋求正當宣洩管道，切莫以跟騷、尾隨、散播騷擾簡訊等錯誤行為來挽回情感，以免釀生衝突悲劇、觸法吃上官司。

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