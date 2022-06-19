雲林確診死亡破百例！7成疫苗未打滿　6月底前長者接種贈好禮

▲雲林縣今年累計確診死亡101人，6成為80歲以上長者、7成未打滿疫苗。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林今（19）日新增1233例本土確診個案，分別為斗六265例，虎尾159例，西螺120例，斗南97例，麥寮89例，莿桐57例，古坑56例，北港50例，土庫45例，二崙38例，崙背36例，林內35例，元長34例，大埤31例，口湖、水林29例，四湖21例，台西18例，褒忠15例，東勢9例個案分佈20鄉鎮。

雲林縣政府說明，今日疫情新增1233例確診個案中，年齡分布在未滿1歲-95歲，截至今日接觸確診者居家隔離尚在追蹤中有1335人、確診者居家照護在管中有7719人。統計至6月18日止6-11歲兒童莫德納疫苗第 2 劑累計已完成314人接種；5-11歲BNT兒童疫苗已完成19796人接種，目前皆無接種疫苗後不良反應通報。

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▲雲林縣政府公布今日本土確診1233例。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣衛生局說明，111年度統計本土累計確診數共50241例，其中累計101例為死亡。今日新增7例死亡確診個案，分別為3名男性及4名女性，年齡介於60至90多歲間，有氣喘、癲癇、高血壓、糖尿病、慢性阻塞性肺病、腦中風、失智、心臟病、慢性腎病等慢性病史，其中4位已完整接種COVID-19疫苗，1位僅接種1劑疫苗，其餘2位未曾接種疫苗，死亡日期介於6/9至6/15，經由疾管署判定今日公告。

▲雲林縣本土確診個案今日＋1233例，分佈於20鄉鎮。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣衛生局統計，截至6月18日，雲林縣疫苗接種人口涵蓋率第一劑為 88.5%、第二劑79.8%、追加劑為65.7%；75 歲以上長者第一劑為80.1%、第二劑為73.9%、追加劑為59.6%；65至74

歲長者第一劑為 89.1%、第二劑為 85.4%、追加劑為 75.0%。

衛生局呼籲，為減少重症發生，將持續推動高齡長者疫苗接種，6月30日前，65歲以上縣民及55歲以上具原住民身分者，接種 COVID-19 疫苗第一 劑、第二劑、基礎加強劑、第一次追加劑及第二次追加劑，除了可獲得2劑家用快篩試劑外，還可以領取500元（含）以下禮券或禮品，鼓勵長輩踴躍接種。

▲雲林縣65歲以上長者、55歲以上原住民6月底前接種疫苗可獲500元等值禮品與快篩劑。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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