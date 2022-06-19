屏東+224！6月底前完成校園疫苗第二劑施打　安心放暑假

▲屏東縣政府 。（圖／資料照）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣今(19)日新增2248例本土確診個案；縣政府預計自6月27日起再進行輝瑞兒童疫苗(BNT)第二劑校園施打作業，期望在6月底前完成校園疫苗施打，讓家長和小朋友安心放暑假。

此外，中央流行疫情指揮中心日前宣布，適用6個月至5歲的莫德納幼兒疫苗已獲得緊急使用授權（EUA），下周衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）將擬定接種計畫，屏東縣將配合中央政策規劃幼兒疫苗施打。

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衛生局統計，6-11歲莫德納疫苗第二劑校園施打作業6月15日至17日，3天共有6209位孩子接種，兒童莫德納第2劑接種率為74.08%。目前屏東縣5-11歲兒童疫苗施打率，截至6月17日第一劑達82.5%，第二劑8%，縣府緊接著於6月27日至30日，安排5-11歲輝瑞兒童疫苗(BNT)第二劑校園施打作業，拼暑假前完成。

今日公告屏東縣確診2248人，快篩陽判確診2070人，佔確診量的92.1%，其中醫院研判641例佔31%，基層診所研判1429例佔69%。而

截至6月19日，縣內居家隔離現管人數3614人，解除隔離：1869人；居家照護累計82084人，解除68566人，現管13518人。