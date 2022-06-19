高雄+7382！高中以下持續線上教學　22區衛生所也可預約莫德納

▲高雄市今(19)日新增7382例本土確診個案，盛行率達12.97%。（圖／高雄市政府）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市今(19)日新增7382例本土確診個案，盛行率達12.97%，確診數連日下降。衛生局宣布，除可透過市府平台預約基層診所施打疫苗外，22衛生所也提供網路或電話預約莫德納疫苗。

衛生局指出，65歲以上高齡族群盛行率9.73%，強烈建議符合接種資格者趕快安排疫苗接種，即日起可透過市府平台預約基層診所AZ（18歲以上）、高端（20歲以上）、BNT（12歲以上成人劑型）、莫德納（6歲以上）共4種疫苗；22區衛生所莫德納疫苗也提供網路或電話預約，以預防導致重症、並降低死亡風險。

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市長陳其邁提醒，下週高雄市高中職以下校園仍持續暫停實體課程，同住家人之間的傳染風險尤其需要注意，要特別提醒家長關注同學們的活動與社交狀況，為防範社區不特定接觸風險，落實個人衛生習慣是為關鍵，出外活動時避免在人潮眾多往來之處飲食，落實勤洗手並小心維持人際間適當距離，以策安全。

截至目前為止、高雄市COVID-19確診個案97.7%為輕症或無症狀而進行居家照護，具風險感染者佔2.3%為住院診療或收住中央集檢所、加強型防疫旅館。

衛生局統計，目前高雄市負壓隔離及專責病房總計2287床，空床率52.6%；加強型防疫旅館總計484床，空床率88.4%；衛生局特別呼籲，出現上呼吸道症狀的民眾，請速就醫或視訊診療並以家用快篩試劑自行篩檢，高雄市醫療防疫資源充足，請市民朋友放心配合市府防疫政策。

▼高雄基層診所、22區衛生所開放預約疫苗。（圖／高雄市政府）