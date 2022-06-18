天氣太熱洗腎老翁突倒地　暖警獲報細心照料協助送醫

▲洗腎老翁暈倒，金湖派出所獲報警員曾冠傑趕往協助，細心照料老翁至救護人員抵達。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林口湖鄉一名6旬老翁，16日被民眾發現自摔倒地不起而報警求助，北港警分局金湖派出所警員獲報趕抵現場，發現老翁臉色蒼白，詢問得知是疑因上午洗腎造成體力不支，警員立即通報119救護並聯繫通知家屬陪同就醫，家屬接到電話趕往現場，直說幸好有警員積極協助，頻頻感激道謝。

居住港西村的66歲紀姓老翁患有腎臟病，前天早上例行前往醫院洗腎，過午後便想著出門散步走走，未料天氣炎熱，老翁逢洗完腎體力不佳撐不住，一陣天旋地轉後便自摔倒地，連自己坐起來的力氣都沒有，被熱心民眾發現後不敢擅自移動，緊急報警求助。

金湖派出所警員曾冠傑下午3時30分左右接獲報案趕到現場，發現紀姓老翁倒在口湖鄉港西村龍台宮廣場前臉色蒼白、身冒冷汗，所幸他意識清楚，只是身體相當虛弱，曾冠傑在細心確認老翁身體狀況後，一邊安撫一邊與熱心的報案村民將他扶起於一旁椅子上休息，並立即聯繫119救護人員協助就醫。

紀姓老翁緩緩向員警曾冠傑表示，他上午剛從醫院洗腎完，因為天氣太熱了，剛開始只是覺得頭很暈，下一秒就摔倒在地了，連呼救的體力都沒有。警員在救護車抵達前順利聯絡到家屬陪同就醫，家屬當場對報案民眾與警消人員的積極協助深表讚許與感激。

▲洗腎老翁暈倒，金湖派出所警員趕往協助，迅速聯繫到老翁家屬陪同送醫。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►KTV「瞄一眼」虎尾西螺打成一團 警噴辣椒水壓制...逮19男女

►婦人晨運錢包放置物箱遭竊 警方鎖定慣竊隔日火速破案

►「八音才子」黃文擇人生最後一程 6／19火化...開放民眾悼念送行

►沒吃早餐血糖低！工人暈眩倒臥橋墩旁 警及時發現助送醫