KTV「瞄一眼」虎尾西螺打成一團　警噴辣椒水壓制...逮19男女

▲雲林虎尾鎮KTV爆發酒客衝突，2包廂人馬衝出互毆。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣虎尾鎮本月12日凌晨傳出KTV鬥毆事件，兩間不同包廂客人於走道擦身，瞄一眼互看不順爆發衝突，虎尾警方獲報後立即到場，以辣椒水及強勢警力將滋事份子壓制共逮捕12男7女，訊後依妨害秩序及妨害公務罪，將相關涉嫌19人移送雲林地方檢察署偵辦，另未戴口罩者，依傳染病防治法移請衛生機關裁罰。

警方調查指出，來自虎尾陳男等9人，與來自西螺林男等10人兩方人馬包廂相鄰，年齡均於20-25歲年輕氣盛，有成員酒後於KTV大廳外走道行走擦身而過，就瞄一眼即互看不順眼，進而發生口角，包廂中其他人聽聞聲音全衝出來發生肢體衝突一發不可收拾，連滅火器都成為兇器，櫃檯人員嚇得立即報警。

▲雲林虎尾鎮KTV爆發酒客衝突，警方到場噴辣椒水迅速壓制。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

虎尾警分局於1時28分獲報立即派遣22名警力前往處理，在3分鐘內抵達現場，由副分局長李志文指揮並依聚眾鬥毆處理原則「快、噴、抓」，快速到場、噴辣椒水、逮捕嫌犯，快速壓制滋擾份子，訊後依妨害秩序及妨害公務罪、傷害罪嫌將相關涉嫌人移送雲林地方檢察署偵辦。

▲雲林虎尾鎮KTV爆發酒客衝突，警方到場迅速壓制，已不見鬥毆氣焰。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

影片中兩派人鬥毆，多人未戴口罩，警方依傳染病防治法將未戴口罩14人函送衛生機關裁罰。虎尾分局呼籲：民眾遇有紛爭，應循法律途徑解決，切勿私下聚眾私鬥；針對聚眾鬥毆、滋事等情，警方將嚴正執法，絕不寬貸，並針對地區易滋事場所加強臨檢約制，絕不容許暴力案件發生，以維地區治安。

▲雲林虎尾鎮KTV爆發酒客衝突，警方訊後依妨害秩序及妨害公務罪、傷害罪嫌將相關涉嫌19人移送雲林地方檢察署偵辦。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



►聽Podcast #我在案發現場



【其他新聞】

►婦人晨運錢包放置物箱遭竊 警方鎖定慣竊隔日火速破案

►雲林+1372！ 12-17歲學生BNT校園集中接種...6／30前可完成

►「八音才子」黃文擇人生最後一程 6／19火化...開放民眾悼念送行

►沒吃早餐血糖低！工人暈眩倒臥橋墩旁 警及時發現助送醫