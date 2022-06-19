快訊／苗栗台3線三灣路段死亡車禍　16歲騎士過彎撞對向車不治

記者蔡文淵 ／苗栗報導

台三線103.6公里處（苗栗三灣路段）19日發生死亡車禍，一輛普通重機由北往南行駛，行經該處轉彎路段失控打滑衝到對向車道，撞上對向由南往北開的自小客車，機車騎士是16歲彭姓少年，送醫後傷重不治，酒測值還需抽血檢驗，46歲自小客車蔡姓駕駛和太太要回桃園，行經該處看見機車騎士打滑閃避不及，酒測值為0。詳細事故原因正由警方調查中。

▲台三線103.6公里發生死亡車禍，16歲少年騎普通重機過彎失控撞向對向，傷重不治。（圖／記者蔡文淵翻攝，下同）