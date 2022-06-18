疫情襲台青春不留白　雲縣府推「類畢旅」讓畢業生留回憶

▲各高中及大專院校紛紛暫緩辦理畢業旅行，雲林縣政府為了讓應屆畢業生留下珍貴的回憶，推出雲東、雲西「類畢旅」及遊雲林抽汽車活動。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

新冠狀病毒疫情久未趨緩，各高中及大專院校紛紛暫緩辦理畢業旅行，雲林縣政府為了讓應屆畢業生留下珍貴的回憶，將推出雲東、雲西「類畢旅」及遊雲林抽汽車活動。類畢旅及安心旅遊亦規劃雲東地區與雲西地區2天1夜之遊程，遊程內含食宿遊購行與保險，且每人只要500元，即將於7月份開放報名。

雲林縣政府文觀處說明，預計於7月、8月推出各一梯次共120人免費首發先行，歡迎高中及大專院校應屆2022年畢業生報名，2天1夜之遊程7月開放報名後會有更多活動資訊公告於雲林縣政府文化觀光處、慢遊雲林FB粉絲專頁及慢遊雲林官網。類畢旅遊程報名限定雲林縣縣民，需符合「身分證字號開頭為P」、「現在户籍在雲林縣」、「目前在雲林縣工作」、「就讀雲林縣學校」。

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▲具有挑戰性路程的「峭壁雄風」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣長張麗善表示，因應國內疫情發展，為鼓勵國人至雲林縣觀光旅遊及消費，雲林縣政府於7、8月份將辦理各項活動，首波振興觀光計畫推出安心旅遊類畢旅遊程，雲東地區類畢旅遊程將前往僅能容納2個人同行的「華山情人橋」、遠離塵囂的秘境「雲嶺之丘」、幽深竹海漫步仙境的「五元兩角」、具有挑戰性路程的「峭壁雄風」與0~99歲的歡樂渡假天堂「劍湖山世界主題樂園」。

▲由海岸人為濕地及小部分自然溼地組合而成的「成龍濕地」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

文化觀光處長陳璧君指出，雲西地區類畢旅將前往台灣首座結合綠能、農業、健康飲食、生態復育的體驗式農場「晁陽綠能體驗園區」、舉辦雲西海洋音樂祭的「四湖鄉三條崙海水浴場」、由海岸人為濕地及小部分自然溼地組合而成的「成龍濕地」、完整介紹馬蹄蛤生長孵化過程的「馬蹄蛤主題館」與雲林最具規模的滯洪池景觀區「椬梧滯洪池」。

▲各高中及大專院校紛紛暫緩辦理畢業旅行，雲林縣政府為了讓應屆畢業生留下珍貴的回憶，推出雲東、雲西「類畢旅」及遊雲林抽汽車活動。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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