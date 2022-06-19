在中醫上班　她求確診者「別執著清冠一號」：醫師開的更適合

▲清冠一號。（圖／記者許宥孺攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

「要跟大家說～『不是』只有清冠一號才可以治療新冠肺炎！」一位自稱在中醫診所上班的女網友日前發文，表示清冠一號其實不是每個人都適合，反而醫師看過診後，會針對患者症狀和體質開更適合的藥，直嘆「不要為了拿清冠一號拖到病情，我覺得很不值得～」

這位女網友在Dcard發文，「清冠一號之亂 拜託確診者看過來」，開頭就強調，不是只有清冠一號可以治療新冠肺炎，醫師也可以開立科學中藥或水藥，反而會更適合患者本身的症狀和體質，「清冠一號很寒！藥效很強！不是每個人都適合！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

接著她表示，因為在中醫診所上班，發現很多人似乎都有些誤會，首先就是來的人都會指定要清冠一號，但其實那也是由各種單方中藥組成的，不是每個人都適合，外加缺貨的關係，多數中醫診所都是由醫師開立科學中藥給患者，「醫師開的藥一樣有效，而且醫師還會依你的體質症狀幫你開藥。」

▲原PO表示，不是每個確診者都適合清冠一號。（示意圖／記者嚴云岑攝）

至於確診者要怎麼看公費的視訊門診，她解說道，通報確診後，在居隔7天內都可以找有配合的中醫診所公費看診，但她覺得身體要緊，「沒有公費的，就要看那家中醫有沒有配合視訊門診，費用可能就是健保的費用，差沒多少錢！身體重要！有排得到就可以先看！（因為我知道很多公費都要排很久）。」

另外，只要是居隔期間內看確診症狀，都能申請公費，就算沒有開到清冠一號也是，「所以不要再崇尚清冠一號了，醫師開的科學中藥一樣是公費的～」至於有患者堅持一定要清冠一號，才能申請保險，她感到很無奈，「真的身體重要，不要為了拿清冠一號拖到病情，我覺得很不值得～」

貼文一出，一位同樣在中醫診所打工的網友也超有感，「不太懂為什麼一堆人執著要清冠一號，朋友腸胃系統比較差，吃一天的清冠一號直接大腹瀉。個人認為，醫師按照個人體質去調配的藥更有效」，也直嘆很多人都想拿免費的清冠一號，「好像網購在等打折商品一樣」，但明明治療得好比免費更重要。