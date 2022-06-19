擔心返校期末考確診　中一中師回「染疫暑假可好好休養」學生傻眼

▲擔心返校期末考確診，中一中黃姓老師回學生「染疫暑假可好好休養」，讓學生傻眼。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

台中市府因應疫情宣布實施遠距教學到暑假，但台中一中決定月底讓學生返校期末考，有學生在300人社團幹部群組提到，如果因為期末考而染疫就得不償失，但校內黃姓社團組長竟回學生「不會啦，染疫後有暑假可以好好休養」，讓學生直呼離譜。

台中一中一名紀姓同學表示，先前期中考時就曾發生過隔壁班同學考到一半出現症狀後回家快篩陽，「當下不僅該班考試被迫暫停，班級所在的五樓整樓也全被清空」，不希望期末考再重蹈覆徹。

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紀同學表示，先前4月校內曾是否舉行園遊會進行投票，校方後來不顧投票結果，決議不辦，「現在疫情相對嚴峻，卻要求學生返校參加期末考，老師還在滿是學生的群組說出如此輕蔑的言論，實在不應當。」

日前台中一中社團幹部群組中，有學生提出「如果因為期末考染疫那真是得不償失」，該名黃姓老師回應「不會啦，染疫後有暑假可以好好休養」，但也有人憂心地說「染疫後的副作用兩個月都修(休)養不好，應該還是不要拿大家的健康來賭」。

▲不滿校方舉行實體期末考試，台中一中學生發起連署。（圖／記者游瓊華翻攝）



台中一中學生也發起連署活動，要向市長盧秀燕請願，請台中市取消期末實體成績評量，據悉連署發起10個小時，已有4600多份連署。https://www.surveycake.com/s/7BlPn