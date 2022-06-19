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怕確診！中一中學生抗議返校期末考　校方：成績會影響繁星升學

▲台中一中外觀。（圖／記者許權毅攝）

▲台中一中傳出學生抗議返校實體期末考，已連署向市長請願。（圖／記者許權毅拍攝）

記者游瓊華、許權毅／台中報導

台中一中傳出學生反對月底返校實體期末考，但校內一位黃姓社團組長竟回學生「不會啦，染疫後有暑假可以好好休養」，讓學生直呼離譜。對此，校方聲明回應表示，因為期末成績與繁星升學有關，才會舉行實體期末考，另外學生也可申請防疫試場，比照國中會把人數降低、拉開座位距離，減少群聚風險。

台中一中決議要進行實體期末考，但在學校社團群組有學生提出，「如果因為期末考染疫那真是得不償失」，該名黃姓老師回應「不會啦，染疫後有暑假可以好好休養」，但也有人憂心地說「染疫後的副作用兩個月都修(休)養不好，應該還是不要拿大家的健康來賭」，更發起連署向市長盧秀燕請願，希望取消期末成績評量，發起10個小時已有4600多份連署。

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▲不滿校方舉行實體期末考試，台中一中學生發起連署。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲傳出校內某老師表示「暑假可以好好休養」。（圖／記者游瓊華翻攝）

對此校方回應，肯定學生對於校務的關注，也樂見對於一同重視防疫，會決議舉行實體期末考，是根據市府公告校方得有配套下舉行，加上期末考成績跟未來繁星升學息息相關，才會決定辦理較為妥適。另外學校已準備好防疫試場給學生申請，也增派監視人員，並拉開間隔減少風險，原本三天的考程將縮短為兩天。

▲不滿校方舉行實體期末考試，台中一中學生發起連署。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲不滿校方舉行實體期末考試，台中一中學生發起連署。（圖／記者游瓊華翻攝）

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