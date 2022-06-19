新竹男全身血被丟包急診　搶救無效死亡！2男急奔警局自首



▲22歲林姓男子遭友人毆打重傷，搶救不治死亡，目前警方正在著手調查。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

記者陳凱力／新竹報導

新竹縣1名林姓男子日晚間全身是血被丟包竹東榮民總醫院，經搶救不治身亡。其中2名犯嫌自知難逃法網，前往警局自首，目前警方已掌握相關線索，將全力釐清案情。

據了解，死亡的22歲林姓男子疑因詐欺前案與友人發生嫌隙，昨日晚間犯嫌夥同友人將他載往市區毆打，之後再移動往尖石山區繼續二輪毆打，直到發現林男狀況不對，幾人才趕緊將他送到竹東榮總急診室，趁著醫護人員推出擔架搶救傷患時快速逃離現場，林男全身是血傷勢嚴重，搶救無效身亡。

其中2名犯嫌自知闖下大禍，隨後向警方自首，警方表示，死者的林姓男子與張男等人有財務糾紛，尖石新樂村周邊遭毆打傷重，目前警方已掌握相關線索，張嫌等2人已到案，依重傷害致死處偵辦，本案持續擴大偵辦中。

▲犯嫌將重傷的林男送到急診室後隨即快速離開。

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