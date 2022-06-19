路口對撞片！桃園嬤騎車左轉遭撞噴飛　手腳骨折躺斑馬線

記者楊熾興／桃園報導

61歲黃姓男子18日清晨駕駛自小客車由桃園市中壢區永裕路直行通過環溪三街路口時，直接將左轉機車騎士71歲邱女撞擊，將邱女撞得噴飛而起後掉落路面，當場造成手腳骨折及全身多處擦挫傷，躺在路面傷勢嚴重，機車車殼也解體零件四散滿地，雙方酒測值為零，肇事原因及後續責任歸屬尚待警方調查中。

▲遭撞阿嬤重傷，躺在斑馬線上。（圖／記者楊熾興翻攝）

警方調查，這起車禍發生於昨日上午7時45 分許，由黃姓男子駕駛自小客車由中壢區永裕路直行往洽溪路方向行駛，行駛通過環溪三街路口時，與由領航北路一段(慢車道)左轉環溪三街的機車騎士邱女發生碰撞，撞擊瞬間邱女被拋上噴飛後掉落路面，造成手腳骨折及全身多處擦挫傷，經送天晟醫院救治，因傷勢嚴重目前已轉送林口長庚醫院治療中。經醫生向家屬表示，邱女目前生命跡象穩定，因手腳骨折傷勢需緊急開刀治療。

▲▼機車車殼解體零件四散滿地，小客車也被撞凹。（圖／中壢警分局提供）

當時撞擊力道相當大，機車車殼解體零件四散滿地，據報趕到警方為雙方駕駛實施酒測，自小客車駕駛酒測為0，機車騎士經送醫抽血檢測酒測亦為0；肇事原因及後續責任歸屬尚待警方調查中。警方呼籲提醒用路人，當行駛路段設有二段式左轉標誌時要依標誌、標線行駛，不應跨越車道大幅度迴轉，以致影響其他車輛之路權；另汽車駕駛行經路口亦應減速慢行，確定路口無其他車輛，方能確保行車安全。