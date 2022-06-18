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2022東海岸大地藝術節　「東海岸藝串一夏」6／21閃亮登場

▲2022東海岸大地藝術節，6/21閃亮登場。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲2022東海岸大地藝術節，6/21閃亮登場。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

第8屆「2022東海岸大地藝術節」訂於21日(星期二)下午3時於台東縣都歷園區開幕，今年以「群山之島.眾島之洋」為策展主題，邀請到6位藝術家於東海岸創作融合環境的藝術作品；另熱門聚焦的月光海音樂會，今年安排了8場次要讓大家驚喜連連的演出；而串聯大小工作室的藝文平台活動也陸續展開。期待在後疫情時期的藝術旅遊能讓大家享受東海岸仲夏時光。

本年度6位藝術家哈拿.葛琉、撒部‧噶照、吳韋廷、張國耀、菅野麻依子、安君實，分別在渚橋遊憩區、石梯坪遊憩區、石雨傘遊憩區、齒草橋遊憩區及綠島進行創作，全數也已經完成。在疫後時代，睽違許久的創作生活將由藝術家帶領民眾們用生活看藝術，透過藝術過生活。

2022東海岸大地藝術節首場「夏至星空音樂會」，將邀請在地知名表演團體Amis旮亙樂團；結集跨領域、族群、文化的藝術家，融合了舞蹈，音樂和自然，以東海岸大地自然為劇場的「WeArt表演藝術平台」；榮獲第31屆金曲獎最佳客語專輯、最佳客語歌手獎的米莎與戇仔； 而本場次最終壓軸由擁有嘹亮、溫暖深邃嗓音的以莉．高露壓擔綱演出，勢必為整場音樂會掀起高潮。

為讓大家更貼近東海岸的藝術氛圍，去年度推出周邊歡樂包組合，包含藝術節保冷袋、月光海啤酒杯、環保防曬膏、野餐墊及聯名啤酒、咖啡等多樣商品，今年度更增加多種商品供民眾選擇，包含與在地優質業者推出聯名多項商品如蛋捲、小米酒、花草茶、口罩、月光.海專屬的香氛精油、口罩香氛磁扣等，現場服務台也提供與都蘭觀星社合作的會後觀星活動報名，讓所有服務一齊到位，並擴大花東藝文網絡及聲量。

為讓遊客便利抵達活動會場，主辦單位亦提供「月光·海音樂會」付費接駁專車服務，接駁專車將從台東轉運站出發，沿途停靠台東火車站及都蘭2站，搭乘民眾請自備零錢上車付現；另可樂旅遊旅行社、雄獅旅行社、易遊網旅行社等旅行社均配合「2022東海岸大地藝術節」活動，推出「月光·海套裝行程」，目前商品均已上架熱賣中。

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