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台電蘭嶼推儲能系統搭MR科技巡修支援　旅遊旺季供電穩

▲台電今日於蘭嶼發電廠舉辦「蘭嶼發電廠儲能系統及MR設備啟用典禮」。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台電今日於蘭嶼發電廠舉辦「蘭嶼發電廠儲能系統及MR設備啟用典禮」。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

因應疫情期間國旅大爆發，為滿足台東縣蘭嶼鄉用電需求，台電聯手台達電子，於蘭嶼發電廠建置可儲存1100度電的儲能系統，並與台灣微軟合作將混合實境技術(Mixed Reality，MR)導入機組巡修，17日正式啟用。台電表示，儲能系統可與現有機組相互搭配，提升電力系統穩定與彈性，未來如遇跳機等突發電力事件，更可在0.2秒內瞬間供電救援，較傳統備用機組快上數千倍；混合實境技術則可打破離島空間限制，即時連線本島台電專家團隊，提升電力檢修效率。

台電今日於蘭嶼發電廠舉辦「蘭嶼發電廠儲能系統及MR設備啟用典禮」。台電說明，蘭嶼地區屬小型獨立電力系統，總用電戶數約2000戶，電力供需都得自給自足，遇突發事故較易受影響。現有蘭嶼電廠包含6部柴油發電機組，目前最大發電量約4800瓩(kW)，另有再生能源太陽光電約61.2瓩，近年隨蘭嶼觀光蓬勃發展，除帶動當地經濟，亦推升用電量，年用電量約以6.6%成長，2020年6月更創下蘭嶼地區最大用電量紀錄(4679瓩)。

台電指出，為強化蘭嶼電力品質，台電繼2020年金門合作經驗，再度聯手電源與能源管理知名企業台達電子，於蘭嶼電廠設置容量500瓩(kW)/1.1MWh(百萬瓦小時)的儲能系統，由160個鋰電池模組組成，可儲存1100度電的超大電池，等同可提供近100個家庭用戶一整天的用電量，這套儲能系統上線後，平時可維持電網穩定，如遇跳機等突發電力事件，更可在0.2秒內瞬間供電救援，並以500瓩功率連續供電2小時，提供事故搶修緩衝時間。

台電表示，除建置儲能系統，為提升蘭嶼電力檢修效率，克服離島交通距離限制，台電亦與台灣微軟合作，導入混合實境技術，用以協助日常檢修工作，台電蘭嶼同仁執行巡修作業時，只要配戴MR設備即可即時查看機組操作流程等相關資訊，更可直接遠端與本島的台電專家團隊連線，協助現場同仁排除故障。

台電說明，將陸續推動既有機組汰舊換新，預計2024年裝置容量可增加3500瓩，兼顧蘭嶼用電需求及環境保護，現亦努力將38.8公里環島公路電力線路地下化，已完成13.4公里，預計明年可再完成近4公里，除可降低電力線路受颱風、鹽害等外在環境影響，更為守護蘭嶼自然美景共同盡一份力。

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