自備餐具更環保　台東環保局6／21結合東管處活動設攤宣導

▲紙餐具清分疊，自備餐具更環保。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為宣導源頭減量觀念，鼓勵民眾自備環保餐具用餐或是用餐主動做好紙餐具清、分、疊回收，減少垃圾產生及提升紙餐具後端回收成效，台東縣環境保護局21日下午4點至晚上9點配合觀光局東管處於都歷遊客中心舉行2022月光．海音樂會活動，將設置環保餐具及紙餐具清分疊回收宣導攤位，除針對相關法規施行進行遊戲互動宣導外，也接受民眾相關問題的諮詢。

台東縣政府表示，資源回收工作的推動是垃圾處理很重要的環節之一，民眾到自助餐或一般餐廳用餐，商家若未提供環保餐具，通常會以紙餐具作為盛裝美食的容器，在享用美食過後應做好紙餐具的清理、分類、堆疊，確實做好紙餐具清分疊回收方式，不僅能通暢後端去化管道，也能增加回收的量能，資源有效回收及再利用才能落實垃圾減量，維護臺東美麗環境。

環保局指出，為推廣紙餐具清分疊的資源回收簡易3步驟，並養成自備環保餐具的好習慣，環保局將結合東管處年度活動，於21日下午在都歷遊客中心設置宣導攤位，另配合活動當日減廢活動，只要民眾到場完成趣味小挑戰就可以兌換宣導品，歡迎大家自備環保餐具到都歷遊客中心欣賞美麗的月光海、享受動人音樂及享用無塑美食。

環保局呼籲，外出旅遊用餐，只要自備環保餐具並做好資源回收，就可以減少一次性廢棄物的產生，讓享用美食也可以做環保，將環保意識落實於生活之中。