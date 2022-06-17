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台東+571！今增3死　縣府籲持續做好防疫規範

▲台東今日+571。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東今日+571。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣17日新增571名確診者，506名民眾戶籍或居住地分在台東、65名為外縣市醫院通報。目前台東縣累計確診個案25781人、居隔者2106人。目前台東針對Covid-19確診者分流收治情況，截至6/16下午4點為止，住院收治人數為66人、加強版集中檢疫所為47人、居家照護現管人數有4201人。

台東縣衛生局表示，今日1兒少安置機構監測期滿結案。統計縣內尚有8養護、6監所、1身障、1兒少群聚事件監控中，共新增37例確診個案。養護機構部分，新增16住民確診；監所部分新增新增18收容人；身障機構新增3員工確診；兒少機構今日無新增。衛生局將持續安排定期採檢匡列，並協助機構落實感染管制措施。

今日中央宣布台東3例確診死亡個案，第1例為53歲男性，已接種3劑疫苗、有腦部手術、癲癇病史、長期臥床等情況。第2例77歲男性、已接種2劑疫苗、有胃癌病史。第3例為51歲男性、已接種3劑疫苗、有糖尿病、腎臟病病史。台東縣今日則新增確診72生、21師，累計4202共生、636師。

衛生局說明，縣內各地區衛生所針對快篩陽性民眾可提供假日遠距視訊判讀，掛號時間為上午9點至11點，下午1點到3點；離島地區則是上午9點至晚上9點，提供鄉親假日服務，若有就醫需要，也可透過視訊看診或請親友代為領藥，相關訊息也請隨時注意台東衛生局粉絲專頁。各院所服務時間，其中，綠島及蘭嶼兩離島18、19日2天均提供服務，另6/18(六)全天服務有成功、長濱、東河、海端、卑南、太麻里、達仁等衛生所。6/19(日)全天服務則有東河、池上、關山、延平、台東、金峰、大武等衛生所。

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