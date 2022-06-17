台東偏鄉老爸奶媽開巴士　共同守護部落最後一哩的幸福

▲幸福巴士共同守護部落最後一哩的幸福。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

公路總局高雄區監理所所長李瑞銘所率領的團隊協助台東縣12個鄉鎮推動幸福巴士(小黃)，以滿足部落鄉親就醫、求學、洽公及採買等基本民行需求，因著所長李瑞銘心繫這些部落孩子及長輩搭乘情形，成立了高雄區監理所幸福巴士關懷團隊。



日前關懷團隊來到台東縣達仁鄉新化部落，村長邱嘉半對李所長看見新化部落交通的需求，並在109年9月29日協助新化線幸福巴士通車上路表達萬分感謝，讓部落裡的孩子可以每天晚上回家吃晚餐，部落社區發展協會理事長賴財富更說，「幸福巴士十足幫助我們的偏鄉，更感動很多學生家長，因為被公部門看見，不會因為我們住在很高的地方就忘了我們，這樣的規劃安排也獲得整個村民的認同，謝謝高雄區監理所。謝謝!」



接近放學時刻，幸福巴士來到了大武國中，這是新化部落孩子們就讀的學校，今年畢業的政宸說，感謝回山上擔任幸福巴士駕駛的「老爸」，辛苦載著他們上下學，能每天回家、有家人的陪伴，讓他讀書更有動力了；陳台新同學說，原本都是由爸媽接送，自從有了幸福巴士以後就跟妹妹及部落裡的學生一起上下學，很開心。

李瑞銘說，這次除了關懷孩子們的搭乘情形外，還準備「我的成功，我決定」勵志書給同學們，希望幫助部落孩子打開一扇窗，順著本心去追尋自己的人生方向，定義自己的成功。



卑南鄉富源村，陪同訪視當地人都暱稱她為「奶媽」的陳雯旂大姊，陳大姐是利吉部落唯一的幸福小黃司機，照顧著當地部落的民行需求，團隊也實地跟著陳大姐沿路到長輩家中接送，紀大姊、秀桃姐及謝大姊都開心豎起拇指說「搭幸福巴士真的好幸福」。

李瑞銘表示，幸福巴士不只是幸福巴士，由部落裡的「老爸」「奶媽」擔任幸褔巴士司機，增加在地就業機會，由在地人服務在地人，一起共同守護部落最後一哩路的幸福，關懷團隊會持續走訪深入部落，關心偏鄉對幸福巴士的需求，以規劃更貼近鄉親的運輸服務。