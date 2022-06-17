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熱氣球嘉年華入園有優惠　台東縣民百元無限次進出

▲熱氣球嘉年華入園收費標準台東縣民或縣內服務就學者，享百元無限次進出。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲熱氣球嘉年華入園收費標準台東縣民或縣內服務就學者，享百元無限次進出。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台灣年度觀光盛事「2022台灣國際熱氣球嘉年華」即將於7月2日盛大舉行，展開為期45天的活動，台東縣政府也於17日公布活動期間入園清潔維護費收費標準，汽車將收100至200元，機車則是收30至50元，設籍台東或在台東縣工作、就學者，縣府推出優惠方案，只需繳交100元。明(18)日起在台東市傳廣路79號停管中心受理申請，可享1次繳費，無限次免收入園費優惠。

往年活動皆吸引大批人潮，縣府交通及觀光發展處特別提醒，熱氣球嘉年華活動期間駕車前往活動現場的民眾，無論大、小車輛（客、貨車）、機車皆會收取入園清潔維護費，收費標準平日（週一至週四）機車為30元/次，汽車及大型重型機車為100元/次，假日（週五至週日）機車為50元/次，汽車及大型重型機車為200元/次，自行車免收費，收費時段為活動期間每日上午5點至7點半及下午4點至7點半。

另外，也針對設籍台東或於台東縣內服務、工作、就學者祭出優惠，只需預先繳交100元就可無限次進出園區，現場將不再開立繳費單據，預先繳交辦理時間自明日起至8月15日止，早上9點至晚上8點可前往「台東市傳廣路79號停管中心」辦理。只要持身分證、工作證、學生證等相關證件及本人或家人汽車行照即可申請（車籍不限設籍於台東，租賃車及營業車輛不適用優惠）。

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