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落實兒少權利！　花蓮市府遴選10兒少諮詢代表

▲▼遴聘出的10名兒童及少年諮詢代表與縣長徐榛蔚合影。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼遴聘出的10名兒童及少年諮詢代表與縣長徐榛蔚合影。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府遴聘第五屆兒童及少年諮詢代表，16日下午由花蓮縣長徐榛蔚頒發證書予選拔出的10位兒少代表，他們皆來自不同區域及學校，期許能夠廣納意見，積極反映兒童及少年意見，提供縣府兒童及少年福利政策建言。

為鼓勵兒童及少年參與公共事務，花蓮縣政府每2年公開遴選10位兒童及少年擔任兒少福利政策諮詢代表，已進入第五屆，本屆來自玉里鎮分別就讀玉里高中及玉里國中的陳志宏與高家楹、居住萬榮鄉就讀四維高中的余潔等10位，具有不同學籍、性別及族群等多元組合，縣府並委託世界展望會辦理培力課程及定期小組會議，兒少代表將參與縣府兒少委員會及衛生福利部兒權小組，可就兒少福利與權益相關政策或措施，蒐集及反映兒少意見，於會議中提案討論或提供策進建言。

▲▼遴聘出的10名兒童及少年諮詢代表與縣長徐榛蔚合影。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

徐榛蔚頒發證書並勉勵所有兒少代表，期許他們能反映兒少的想法，讓縣府服務更貼近兒少的需求和期待。授證儀式中，兒少代表也宣誓表達，願意用飛揚的青春與熱忱參與公共事務，追求花蓮縣兒童及少年福利多元發展，滿足兒童及少年不同需求與兒少權益表達，促進社會各界重視兒童及少年的表意權，期許自己能竭盡所能為花蓮縣兒少聲張權益。

▲▼遴聘出的10名兒童及少年諮詢代表與縣長徐榛蔚合影。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

具不同學籍、性別及族群多元組合的兒少代表宣誓就職。

徐榛蔚特別提出前幾屆兒少代表的提案，因每位兒少代表所關注的面相都不同，部分提案已完成則解除列管，部分未完成則仍待列管中，透過這個案件可以讓各位知道，公部門事務之權責及行政程序等，會礙於相關法令規定而無法執行，然而，縣府仍非常期待每個兒少代表都能夠積極反映兒童及少年意見，縣府在有限的資源下，會盡可能完善各項提案，讓服務更貼近兒少的需求和期待。

▲▼遴聘出的10名兒童及少年諮詢代表與縣長徐榛蔚合影。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲徐榛蔚頒發證書。

兒少代表所提的案件均為兒少委員會列管，相關局處據以召開專案會議、評估執行，並在兒少福利促進委員會議中提報執行進度，顯見兒少諮詢代表確實發揮縣政諮詢功能。透過每一屆兒少代表的努力，與縣府各局處有很好的聯繫與交流，更促成轉變。

徐榛蔚期許，經過培育更多的兒少代表們，並透過公共議題、文化族群及兒少權益的實際參與，進而提升花蓮兒少環境，奠定暢通無礙的發聲平台，培力出花蓮新一代的青少年領袖。
 

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