「穿制服短裙半價」網戰翻！　六福村曝真實原因：男女都可穿

▲六福村推出穿制服享折扣活動，被網友質疑物化女性。（圖／六福村提供）



中央社



六福村推出穿制服享折扣活動，若裙子短過膝上10公分加碼專屬攝影，但被網友質疑「物化女性」，婦女團體也認為不適宜。六福村表示，活動男女不拘，純粹盼減輕學生負擔。

六福村今天提供新聞資料指出，受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，不少學校取消畢業旅行，為讓學生能到遊樂園遊玩、且享有優惠價格，今天起至8月31日止，推出制服季，也擴大服務民眾，不限年齡，只要穿著校服或系服，皆可享新台幣500元購票入園（原價999元）。活動期間，若制服裙短過膝上10公分加碼再送專屬攝影。

對此，網友表示，活動內容不妥，有物化女性疑慮，也可能有被偷拍的風險。但也有網友說，很多人喜歡穿制服或水手服到遊樂園遊玩，這次的優惠很適合學生族。

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▲六福村「穿制服短裙」享折扣掀起討論，網友看法不一。（圖／翻攝自六福村官網）



現代婦女基金會執行秘書吳姿瑩告訴中央社記者，企業推出行銷活動吸引年輕族群消費，若使用這樣的誘因，如同部分網友所說，可能會吸引其他人期待在遊樂器材下面偷拍等、有其他用意，有引人遐想及導致曝光的可能。

吳姿瑩表示，業者是否刻意使用短裙為賣點有可議之處，但就婦女團體角度來看並不適宜，可能有利用他人隱私部位來行銷情況，這是值得大家思考的。

吳姿瑩也提醒，可能有學生因為行銷活動而想去消費，一定要做好安全措施，避免不肖人士拍攝，業者推出行銷活動，要如何因應或遏止這情況，也必須慎重考量。

對此，六福村表示，這次活動內容，皆不限年紀與性別，只要穿著制服就享有優惠，而穿著制服、或膝上10公分短裙者，加碼贈專屬拍照，這活動也只是搭上藝人王心凌「愛你」的舞蹈熱潮。

六福村強調，純粹是希望藉制服季活動搭配優惠，讓學生能在畢業季有難忘的遊玩，也減輕金錢負擔。