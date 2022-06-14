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傳葉丙成將參加台大校長遴選　葉親回：還沒確定、要想清楚

▲▼台大電機系教授葉丙成。(圖／記者蔡百蕙攝）

▲台大電機系教授葉丙成傳出將參加台大校長遴選。(圖／記者蔡百蕙攝）

記者許敏溶／台北報導

台大校長管中閔去年宣布不續任，台大已展開新校長遴選工作，目前正處於對外徵求校長候選人，預計本月27日截止收件，現在傳出台大電機系教授葉丙成有意參加遴選，葉丙成今（14日）接受《ETtoday新聞雲》詢問時表示，這件事情還沒有確定，這是蠻大的事情，不是那麼容易做決定，還要再想清楚。

台大校長管中閔在去年10月23日校務會議上，無預警宣布不續任震撼各界，由於管的任期到明年1月7日，台大校方之後也啟動校長遴選作業，今年2月選出遴選委員會中的18席委員，加上教育部遴派3名委員，合計21名遴選委員，負責台大校長遴選作業。

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目前台大校長遴選正處於徵求校長候選人階段，預計6月27日截止收件，台大校長遴選委員會將在7月中旬召開會議，7月下旬至8月上旬與候選人相關人士進行訪談，8月中下旬舉行治校理念說明會，8月下旬或9月上旬辦理校務會議推薦投票，9月中下旬與候選人面談，之後選出新任校長。

不過，目前卻傳出PaGamO創辦人、台大電機系葉丙成，有意參選台大校長遴選，葉丙成接受《ETtoday新聞雲》詢問時表示，不知道為何有這個傳聞出來，這件事情還沒有確定，這是蠻大的事情，不是那麼容易做決定，還要再想清楚。

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