甕仔雞店將騎樓圍起來做生意引民怨　南警排除道路障礙確保用路人權利

▲甕仔雞店店家將騎樓圍起來做生意，影響民眾通行，員警責令店家即時清除並製單告發，並告誡店家不可再有類似違規行為，否則將持續舉發。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市無障礙協會理事邱麗夙反映，北區公園路剛開始營業的甕仔雞店，店家將騎樓圍起來做生意，影響民眾通行，台南市政府獲悉後立即指派交通局、工務局及市警五分局到場處理，現場員警責令店家即時清除並製單告發，並告誡店家不可再有類似違規行為，否則將持續舉發。

北區公園路上甕仔雞店家26日籌備開幕，店家為工作方便卻將部分騎樓以木製柵欄圍起來，影響民眾通行斑馬線，27日五分局警方會同交通局、工務局責令行為人即時清除，同時針對違規占用騎樓製單告發，店家於12時20分將圍籬拆除完畢，騎樓恢復暢通。轄區實踐派出所所長張智斌再三告誡違規店家切勿再犯，否則將持續舉發，決不寬貸。

市警五分局表示，今年迄今針對道路占用道路違規計已舉發57件，惟商家占用騎樓地營生是長年問題，警方在取締過程中經常遭遇店家抱怨，且有部分商家並不覺得這樣算是違法，多年來警察局與市府相關單位持續努力改善，但成效仍未能獲得大多民眾認同。警五分局為確保用路人權益，將持續針對公園路、北門路、成功路、西門路及火車站周邊等違規占用嚴重之路段，加強交通整理並排除道路障礙，還給用路人行的權利。