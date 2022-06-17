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ETtoday獨家直播！台大盃熱舞大賽決賽就在本周日

活動小組／綜合報導

▲▼《第28屆台大盃熱舞大賽》決賽將於本周日（6／19）登場，並由ETtoday新聞雲全程獨家直播。（圖／活動小組）

▲《第28屆台大盃熱舞大賽》決賽將於本周日（6／19）登場，下載《ETtoday新聞雲App》即可觀看全程獨家直播。（圖／活動小組）

2022台灣排舞殿堂級賽事《台大盃熱舞大賽》決賽將於本周日（6／19）晚間五點舉行，並由《ETtoday新聞雲》獨家線上直播，無法到場的朋友們快下載《新聞雲App》準時鎖定這場台灣排舞界的年度盛事！

《第28屆台大盃熱舞大賽》自3／20初賽選拔晉級決賽的隊伍，而決賽歷經三個月後終於將在6／19晚間五點登場！今年將登上決賽舞台的隊伍包含去年獲得冠軍的「ㄎㄨㄢˊ」、成立已滿28年同時也是台大盃常勝軍的「mask」以及在《ETtoday新聞雲App》網路人氣票選獲得第一名的「爵劇影色」…等，總共12組隊伍同台鬥舞，你準備好一起舞動身體了嗎？想知道本屆將由哪隊贏得冠軍頭銜嗎？記得要先下載《ETtoday新聞雲App》才能一起線上觀看喔！

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▲▼獲得由《ETtoday新聞雲App》主辦的《第28屆台大盃熱舞大賽》網路人氣票選第一名舞團「爵劇影色」。（圖／台大熱舞社提供）。

▲舞團「爵劇影色」獲得由《ETtoday新聞雲App》主辦的《第28屆台大盃熱舞大賽》網路人氣票選第一名。（圖／台大熱舞社提供）

《ETtoday新聞雲》做為本屆協辦媒體，於3／30至4／24期間舉辦決賽隊伍網路人氣票選，除吸引網友為喜愛的隊伍集氣外，最終票選出的第一名隊伍「爵劇影色」也可獲得由《ETtoday新聞雲》提供的獎金貳萬元整，並於決賽當天進行人氣獎頒獎儀式，而本屆台大盃熱舞大賽決賽舞台也將由《ETtoday新聞雲》全程直播，直播平台除了有ETtoday新聞雲App外，也可於ETtoday播吧運動雲YouTube線上同步收看。

《台大盃熱舞大賽》今年已來到第28屆，從一開始只限定大專院校學生報名，到後來參賽隊伍逐年增加，至今已發展成全台熱愛跳舞的團體都可以報名參賽的指標性賽事，而不限舞風及表演形式的賽制，也讓全台看到台灣舞界的實力及多元性，想觀看本屆《台大盃熱舞大賽》決賽表演記得下載《ETtoday新聞雲App》GO>>>

【線上收看《第28屆台大盃熱舞大賽》決賽】
ETtoday新聞雲App
ETtoday播吧
運動雲YouTube

▲▼《第28屆台大盃熱舞大賽》將於《新聞雲App》全程獨家直播。（圖／活動小組）

▲加入／登入《新聞雲App》，點選下方「直播」觀看「直播表」，即可收看《第28屆台大盃熱舞大賽》精彩舞台直播。（圖／活動小組）

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