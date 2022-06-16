民進黨約詢桃園市長人選少了他　鄭運鵬：我不能因為提名消耗掉

▲民進黨立委鄭運鵬。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

民進黨重新啟動年底選戰布局，民進黨秘書長林錫耀日前約詢有意爭取參選桃園市長的前立委鄭寶清、黃適卓、彭紹瑾等人，民進黨立委鄭運鵬16日表示，自己沒有接到正式的徵詢，他尊重中央黨部、選對會的決定，但是民進黨不能因為提名而內耗，「我自己也不能夠因為提名而消耗掉」。

民進黨秘書長林錫耀15日表示，民進黨主席蔡英文指示他與桃園市長鄭文燦約詢可能人選，徵詢參選意願、聽取意見，只要選對會開完有結論，最快下個禮拜就會提到中執會討論。林錫耀也說，桃園市長有鄭寶清、黃適卓、彭紹瑾積極表態，其他的人某種程度算是被動。

對此，鄭運鵬上午受訪時表示，民進黨中央黨部有約談、徵詢幾位表達桃園市長提名參選意願的同志，自己是看了媒體才知道，「我本身並沒有接到正式的徵詢」，但是他已經多次表達，不管是用任何形式方式，他都尊重中央黨部、選對會的決定，所以昨天才沒有在正式的約詢名單裡面。

鄭運鵬說明，他認為在這段過程裡面，如何讓桃園市民願意認同、相信鄭文燦兩任的政績非常優秀，讓桃園市民繼續支持民進黨的參選人，讓民進黨能夠延續第三任的執政，進而提升桃園在全國的地位，這是比較重要的事情，因為能夠繼續執政最重要。

鄭運鵬認為，民進黨不能因為提名而內耗，尤其是在北台灣的政治板塊相對平衡，「我們沒有因為提名而內耗的本錢」，但是他自己也不能消耗掉，身為民進黨在桃園最資深的立委，他知道自己的責任，如果中央黨部希望他扛起繼續執政、在桃園參選的責任，「我也要馬上可以出發」。

鄭運鵬也說，自己不會批評在地有意願參選的先進，或者是從外地來、更有能力的前輩，對於他們有沒有可能在桃園參選，以及適合度、能力認同感如何等等，他認為只要市民接受、有能力勝選，「我全部都尊重」，所以包含國民黨外來的議員、前政務官也好，自己都是抱持祝福的態度。

鄭運鵬強調，這幾年桃園是一個開放的城市，同時也是進步最快的城市，所以他認為民進黨在市長提名，也應該用開放的態度來面對，爭取市民最大的認同，進而讓桃園市民、多數人願意讓民進黨繼續執政。

鄭運鵬表示，初選是一個互相尊重、互相祝福的過程，他覺得到目前為止，民進黨中央黨部跟選對會的節奏都很正確，自己要保持不能被消耗掉，但是如果有比他強的先進來到桃園被提名，自己全部都祝福。