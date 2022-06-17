曝「參選新北市長機會非常渺茫」　蔡壁如：接選戰小組後分身乏術

▲民眾黨立委蔡壁如。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

民眾黨立委蔡壁如昨雖稱自己沒有考慮參選新北市長，但若黨希望還是得上戰場，會再找時間跟黨主席柯文哲套論。蔡壁如今（17日）上午再表示她參選新北市長應是不可能實現的議題，且她2月後接任選戰小組，基本上分身乏術，參選的機會大概非常渺茫。

蔡壁如17日啟動「台灣民眾黨全台大眾走」活動，首戰前往金門。會前蔡壁如受訪被問到是否有意願參戰新北市長，她透露，這話題曾在內部討論過，但應該是不可能實現的議題；自己倒是沒有所謂的想不想，若主席徵召就是銜命上戰場。

媒體追問民眾黨在新北贏的空間不大，加上資源較不足，所以您衝戰的可能性蠻低？蔡壁如說，總體戰略來講，民眾黨成立2年半，人力、物力，尤其經費上無法讓各縣市遍地開花，最後還是會聚焦在幾個縣市；新北來講，她2月後接選戰小組，基本上分身乏術，參選的機會大概非常渺茫。

對於鴻海創辦人郭台銘17日也要到金門，是否安排見面？蔡壁如驚訝道，「郭董今天要去金門唷？我以為他是禮拜天才要去」，上次碰到他是在立法院，如果他願意跟民眾黨一起宣導大眾走，「我當然會覺得非常榮幸，也謝謝他」。

至於會否主動邀約？蔡壁如說，「我等一下來聯繫一下好了」，不排除見面的可能，有機會碰到也順便打招呼，但若見面不會談選舉議題，而是問他身體狀況，以及討論口水機對這波快篩的幫助。