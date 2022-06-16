同台蔣萬安互動超熱絡　馬英九幽默：只差沒有擁抱

▲前總統馬英九。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

前總統馬英九16日與國民黨台北市長參選人蔣萬安同台出席祭典；當馬要離場時被詢問是否對蔣喊加油，他不改「馬氏幽默」，停下腳步回應，「只差沒有擁抱」。蔣萬安會後說，很感謝馬英九一直以來對他的提點與關心，自己在國民黨提名後，第一個就是去拜訪、請益馬英九。

台北市文山區指南宮16日舉辦「慶祝孚佑帝君成道1142週年紀念三獻大典」，除馬英九、蔣萬安一同出席外，總統蔡英文、台北市副市長黃珊珊也受邀與會。馬英九致詞完離場時，聽聞記者問剛剛是否對蔣萬安喊加油，馬特別停下腳步回應，「只差沒有擁抱」，引來一陣笑聲。

蔣萬安會後受訪時，媒體追問是否剛跟馬英九私下互動熱絡，且馬還一直喊凍蒜、加油，可否還原當時情況？蔣萬安表示，馬英九一直以來都對他非常照顧、關心，自己在國民黨提名後，第一個也是去拜訪、請益馬英九，馬也細數當時他在台北市政推動上碰到的困難及如何克服，也送了一本書。

蔣萬安強調，「一直以來非常謝謝馬總統過去在市長任內的一些建樹、建設，也很感謝他一直以來對我的提點，給我很多建議」。

針對發言人團隊何時就位？蔣萬安透露，很快，這一兩天陸續會把相關人事安排好，也會適時跟大家報告。

對於被民進黨說在選舉上沒有政治紅利，蔣萬安回應，這種不具明、經常性的放話，未來會層出不窮、多如牛毛，「我都不在意」。

被問黃珊珊藉公務行程拉拔小雞，蔣萬安說，外界質疑跟批評也非第一次，希望副市長對於議員的質疑，也應該正面說明清楚。