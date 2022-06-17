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中山女高清寒生考上台大　放榜當天聽到「爸爸癌末」想休學去打工

▲▼高教專題搭配示意照。高教崩壞、高教、大學校園、大學生、高等教育、台大、台大校門（圖／記者季相儒攝）

▲楊上萱考上台大，卻二度萌生放棄念頭，只為全心全意照顧癌末的父親。（圖／資料照）

記者柯沛辰／綜合報導

中山女高畢業的學霸楊上萱去年順利考上台大醫技系，不料放榜當天，卻聽聞父親診斷出口腔癌末期，讓她心情盪到谷底。由於家境清寒，她一度打算放棄入學，後在援助下前往台大就讀，但如今仍無力負擔學雜費和父親醫療費，恐休學打工，所幸全民愛心推廣協會協助，向外界尋求關懷支持，獲得不少善心人士回應。

楊上萱家住樹林區，與奶奶、父親、妹妹4人同住，儘管家境貧寒沒錢補習，仍靠著自己努力讀書，在去年8月順利考上台大醫技系，然而放榜當天，父親被診斷出口腔癌末，讓她心情跌入谷底。當時她打算放棄入學，專心打工照顧父親，後經全民愛心推廣協會援助，順利進入台大就讀。

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如今楊上萱的父親生活無法自理，只能坐輪椅、靠鼻胃管進食，加上協會的小額補助僅能解決燃眉之急，無法支應楊父龐大的醫療費用，讓她再次萌生休學打工的念頭，以期賺錢照顧父親。

根據《中央社》報導，台大表示，由於楊上萱家境狀況特殊，入學起即持續給予關懷，包括學雜費減免、獎助學金及高教深耕計畫。全民愛心推廣協會指出，稍早消息曝光後，許多善心人士來電表達協助意願，後續將規劃設立專戶，供楊上萱繼續求學，不再擔憂父親醫藥費。

新北市全民愛心推廣協會02-86862807

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