日幣狂貶、物價飆升！　日本「百元商店」面臨生存威危機

▲受到日幣持續貶值的影響，日本最有名的「百元商店」受到嚴重衝擊。（圖／記者邱顯燁攝）



記者張方瑀／綜合報導

受到日幣持續貶值的影響，日本最有名的「百元商店」受到嚴重衝擊，成本不斷攀升之下，包含大創、Seria等知名連鎖百元商店，只能繼續苦撐。

根據《彭博》報導，日圓貶值提高了商品進口成本，加上在能源、原物料價格不斷上漲，導致日本市場規模達9500億日圓的「百元商店」面臨生存危機。相較於美國的1元商店，日本百元商店提供的品項非常多元，從化妝品、日常用品、餐廚用具到寵物食物都有販售，相當受到民眾喜愛。

日本百元連鎖店B-One神田分店的店長就說，商品供應端一直想要漲價，這都讓他們以「薄利多銷」為主的商業模式難以維持，例如最近一間垃圾袋的供應商調整了價格，而他們在不將成本轉嫁給消費者的情況下，只能減少每包數量來維持原本售價。

另一間連鎖百元商店Seria在全日本約有1700間門市，但該公司預測本會計年度（至明年3月結束）銷售額會增加4.2％，但營業利潤會減少16％至175億日圓。另一間上市連鎖百元商店Can Do則在最新的財務報表中指出，「由於全球原物料成本上升還有烏克蘭局勢，市場條件依舊充滿挑戰性。」

SMBC日興證券零售分析師Kuni Kanamori指出，過去百元商店可以透過改變包裝大小和內容物數量，來應對日幣貶值跟原物料上漲的狀況，但是在全球萬物皆漲的狀況下，這個做法變得越來越困難。

日本最大企業徵信調查公司「Teikoku Databank, Ltd.」調查顯示，日本企業平均只能將增加成本的44％轉嫁給客戶，但有其中15％的受訪企業說，他們無法將成本轉移到客戶身上。