日本石川縣規模5.2地震　神社鳥居被震倒「平躺在地」！超慘空拍曝

▲ 珠洲市春日神社鳥居被震倒。（圖／翻攝自Twitter）

記者陳宛貞／綜合外電報導

日本石川縣能登地方19日下午發生規模5.2地震，已知6人受傷。能登半島最北端的珠洲市震度達到6弱，劇烈搖晃使得民眾難以站立、玻璃等物品掉落，一座神社的鳥居甚至直接被震垮。日本氣象廳也警告，未來一周內可能發生最大震度低於6的地震。

根據NHK，珠洲市春日神社人員說明，神社內石製鳥居因地震倒塌，空拍畫面可見鳥居從根部斷裂，完全平躺在地，上方的橫樑也斷成好幾截，附近地面散落許多石塊，且神社內還有石燈倒塌、台階受損。

珠洲市多地傳出災情，珠洲燒陶瓷工藝資料館負責人表示，搖晃持續10秒左右，目前不清楚資料館建築是否受損，但有瓷器從展示架上掉落摔碎，所幸沒有遊客或工作人員受傷。一名經營喫茶店的73歲婦女則說道，她已經對地震感到習慣，但19日搖晃的時間比平常還長3倍，令她飽受驚嚇，放在店內高處的招財貓掉落，還有30個玻璃杯摔碎。

石川縣表示，此次地震已造成1人手腕骨折，還有5人受到輕傷。多名傷者到珠洲市綜合醫院就醫，1名70多歲男性因家中玻璃門破碎，手腕被割傷，稍早到院治療。

日本氣象廳地震海嘯監測課長鎌谷紀子下午召開記者會警告，此次搖晃較強烈的地區未來1周內可能發生震度6以下的地震，須多加小心。

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