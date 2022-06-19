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日本8男找女高中生開性愛趴「老師也在」　主嫌認了：至少辦60場

8男找女高中生開性愛趴「老師也在內」　主嫌遭逮認3年辦了60場

圖文／鏡週刊

日本神奈川縣警破獲一起8男與1名女高中生的性愛派對，其中包含1名中學男教師，主辦這場派對的嫌犯高橋亮太在16日被逮，坦承這3年間約舉辦了50至60場有女學生及其他女性參加的派對。

綜合日媒報導，神奈川縣警16日指出，31歲的高橋亮太因涉嫌在社群召募17歲的女高中生參加性愛派對，依違反兒童福祉法將其逮補。參加該派對的8名男性也被依違反同法逮捕，其中包含1名中學教師澤田尚規。

高橋亮太在2020年5月為了召募參加性愛派對的人，在社群網站上傳了當時17歲的女高中生的影片，之後女學生與參加者在東京一間旅館內發生性行為。警方指出，高橋是在2020年3月下旬透過社群媒體認識女學生，並向其提出性愛派對的邀請，而參加性愛派對的人要支付高橋2萬5,000日圓費用（約新台幣5,587元），女學生則沒有收到任何報酬。

高橋被逮捕後認了罪行，並坦承這3年來共舉辦了50至60次有女學生或女性參加的派對。參加的中學教師澤田尚規則表示，不知道對方未滿18歲。



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