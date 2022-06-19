日本政壇大老伸鹹豬手！喊錯名字靠「撫摸胸部」緩頰　網大罵癡漢

▲前東京都知事猪瀨直樹12日站台造勢時，竟出手觸摸同黨女參選人海老澤由紀的胸部。（圖／翻攝自推特）

記者羅翊宬／綜合報導

日本即將於7月10日舉行參議院議員選舉，不過最近政壇又爆發飽受爭議的大事！現年75歲的前東京都知事兼作家猪瀨直樹，其日前JR吉祥寺站為同黨美女候選人海老澤由紀站台時，不僅接連叫錯對方姓名，甚至還在大庭廣眾下伸出「鹹豬手」，觸摸對方的肩膀、胸部，此舉慘遭日本網友留言大罵「變態」、「癡漢」。

根據《哈芬燈郵報》（HuffPost）日本版報導，猪瀨直樹的所屬政黨為被歸類為右翼民粹主義的「日本維新會」，此次以不分區候選人參選的他於本月12日前往東京都JR吉祥寺站參加選前造勢活動，他在結束演說之前，將麥克風遞給一旁的東京選區美女候選人海老澤由紀。

不過，當猪瀨直樹將麥克風遞出去之前，他首先向台下的支持群眾介紹起海老澤由紀，然而他不僅多次叫錯對方姓名，甚至還不斷出現不必要的「肢體接觸」，連續觸摸女方的肩膀、手臂，甚至是胸部，整個過程都被拍攝上傳至大阪維新會的官方YouTube頻道。

該支影片的19分50秒鐘處，可以看到猪瀨直樹叫錯海老澤由紀的姓名時，驚慌地拍打對方的肩膀、甚至直接伸手撫摸對方的胸部，目前該支影片已被官方設定為不對外公開。

猪瀨直樹的言行舉止引起極大爭議、受到外界廣泛批判，眼看事件愈演愈烈，他只好選擇於17日在官方推特上道歉，表示自己在介紹黨內同志時，的確出現輕率的肢體碰觸，外界指責其言行舉止應需更加慎重，「對此我充分認知自己的錯誤，未來將會改善、付諸行動。」

眼見事態愈演愈烈，海老澤由紀也發文強調，表示猪瀨直樹並未碰觸到自己的胸部，「其實沒有外界想像的肢體接觸過多的感覺，對於為何這件事能演變為眾人討論的新聞，我也感到相當訝異。」

據悉，海老澤由紀在投身政壇前，不僅曾參加過選美比賽，也是職業單板滑雪運動員出身。網友不滿猪瀨直樹吃豆腐的行徑，紛紛大罵「變態」、「癡漢」，認為日本所發生的性暴力，尤其是老一輩，多半是上級透過權力仗勢欺壓下級的展現。

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