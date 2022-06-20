高中生超商遇「恐怖凝視」　男躲貨架後猛盯！影片吸330萬人觀看

記者張靖榕／綜合報導

日本一名男高中生日前在超商裡面錄影，一邊挑選自己想要買的東西，邊將鏡頭對準貨架和走道之間，結果竟然拍下隔著貨架有一對眼睛正在「恐怖凝視」著他，之後他將影片放到TikTok上，「請不要在晚上看」。影片破330萬人次觀看，留言紛紛驚呼「好恐怖」、「我起雞皮疙瘩了」。

▲一名男子睜大雙眼盯著高中生看 。（圖／翻攝TikTok「koriri_04」）

日本高中生平行眉14日將影片上傳到TikTok，表示當鏡頭對向一處地方時，意外拍到了「恐怖的畫面」。轉角貨架的另一邊，竟然有另一名男子將臉部貼近，雙眼直視著他。

影片上傳至今已累計超過330萬人次，網友除了狂刷一拍「好恐怖」留言外，影片截圖也被分享到推特上。之後男高中上傳另一段影片，拍到了躲在貨架後方男子的真面目，與許多網友猜測的「恐怖大叔」不同，該名男子身穿綠色襯衫，看起來還相當年輕。

▲高中生公布疑似跟著他猛盯的男子的真面目 。（圖／翻攝TikTok「koriri_04」）

真面目揭曉後，網友留言就開始歪樓，「讓我們來玩，BL遊戲吧」、「愛情真的要從這裡開始了嗎」？其他人則說男子就和想像中的類型一樣，更加讓人覺得恐怖，也有許多人敲碗後續和結局，但男高中生至今沒有再上傳其他影片。