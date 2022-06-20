高中生超商遇「恐怖凝視」　男躲貨架後猛盯！影片吸330萬人觀看

@koriri_04 ファミマでずっと知らない人につけられてている方向にカメラを向けたら恐怖映像とれました。おわかりいただけたでしょうか#fypシ オリジナル楽曲 - 平行眉
記者張靖榕／綜合報導
日本一名男高中生日前在超商裡面錄影，一邊挑選自己想要買的東西，邊將鏡頭對準貨架和走道之間，結果竟然拍下隔著貨架有一對眼睛正在「恐怖凝視」著他，之後他將影片放到TikTok上，「請不要在晚上看」。影片破330萬人次觀看，留言紛紛驚呼「好恐怖」、「我起雞皮疙瘩了」。
▲一名男子睜大雙眼盯著高中生看 。（圖／翻攝TikTok「koriri_04」）
日本高中生平行眉14日將影片上傳到TikTok，表示當鏡頭對向一處地方時，意外拍到了「恐怖的畫面」。轉角貨架的另一邊，竟然有另一名男子將臉部貼近，雙眼直視著他。
影片上傳至今已累計超過330萬人次，網友除了狂刷一拍「好恐怖」留言外，影片截圖也被分享到推特上。之後男高中上傳另一段影片，拍到了躲在貨架後方男子的真面目，與許多網友猜測的「恐怖大叔」不同，該名男子身穿綠色襯衫，看起來還相當年輕。
▲高中生公布疑似跟著他猛盯的男子的真面目 。（圖／翻攝TikTok「koriri_04」）
真面目揭曉後，網友留言就開始歪樓，「讓我們來玩，BL遊戲吧」、「愛情真的要從這裡開始了嗎」？其他人則說男子就和想像中的類型一樣，更加讓人覺得恐怖，也有許多人敲碗後續和結局，但男高中生至今沒有再上傳其他影片。
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