民調墊底還爭提名？　林佳龍：台北市艱困選區「政策選民佔一半」

▲林佳龍今天下午參訪「台北方舟」台北區塊鏈創新育成基地。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

台北市長選舉逐漸加溫，媒體日前公布民調，被視為市長候選人潛在人選的衛福部長陳時中、交通部前部長林佳龍民調均墊底，引發外界關注。對此，林佳龍今（16日）下午受訪說，確實現在受到疫情影響，民進黨在台北支持度大幅掉落，不過，台北市有一半是「政策選民」，只要提出願景，選民會為了城市發展選出最好的人才。

網路媒體「震傳媒」本周公布最新民調，民進黨若派出陳時中參選，國民黨立委蔣萬安支持度奪冠，副市長黃珊珊第二，陳時中支持度名列第三，但若民進黨派出交通部前部長林佳龍參選，黃珊珊支持度變成第一。

林佳龍今天下午參訪「台北方舟」台北區塊鏈創新育成基地前受訪時，被媒體問及，民進黨不管派陳時中或林佳龍，基本盤都是墊底。對此，林佳龍說，選舉只有到最後一天投票才會知道結果，之前就像跑馬拉松，不懈怠爭取最後的勝利，選舉有基本盤也有策略，也有候選人的對壘，台北方面，民進黨長期以來是艱困選區，只要提出願景，台北將近一半都是政策選民，政黨認同不到一半，相信選民的智慧，會為了城市發展選出最好的人才。

對於該民調結果，林佳龍指出，現在還沒有提名，呈現的都是基本面，確實現在受到疫情影響，民進黨在台北支持度大幅掉落，但相信整合好提出人選，一定能在基本盤之上，爭取到中間選民、政見選民的支持，這也是為什麼他希望引導不要流於負面選舉，大家提出政見展望，相信選民、相信台北。