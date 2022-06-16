國民黨團要陳時中為黑心快篩下台　民進黨團：不要政治操作

▲國民黨立法院黨團召開「正式公文舉報黑心快篩！衛福部置之不理，陳時中、吳秀梅下台」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

國民黨立法院黨團總召曾銘宗質疑，大鑫資訊公司涉嫌未經核准進口中國製快篩試劑，混充美國製富樂家用快篩販售牟利，民進黨立法院黨團副幹事長黃世杰16日回應，這純粹是廠商沒有遵守法規、遊戲規則，跟去年的口罩事件是類似的情形，請國民黨不要再政治操作。

國民黨立法院黨團上午召開「正式公文舉報黑心快篩！衛福部置之不理，陳時中、吳秀梅下台」記者會，國民黨立委林奕華表示，大鑫進口的富樂快篩本來就只有中國製，大鑫及醫優科技公司所申請的製造地都是美國，食藥署卻讓其通過，食藥署長吳秀梅、衛福部長陳時中應該下台負責。

對此，黃世杰受訪時說明，有關快篩試劑進口的申請流程，本來就有可能同一種產品有不同廠商申請，現在有相當多不同品牌的快篩試劑，都是由不同家廠商取得代理、進口的身份，他們都會向食藥署申請EUA，只要廠商提供的文件資訊都正確，食藥署就會核准開放進口。

黃世杰強調，這是一個非常普遍的情形，廠商本來就要為自己提供給的文件負責，包括在後續是否有誠實依照申請文件所載明的產地、品名進口，這也是廠商必須要負責的地方，食藥署的審查一定是依照相關規範。

黃世杰說明，在台中市政府、高雄市政府發現問題之後，包括衛福部、檢調單位都立刻做出相關處置，現在已經將負責人交保，同時查扣、清查其資產，並且命令回收有問題的快篩試劑，政府一定會查得水落石出。

黃世杰認為，這純粹是一起廠商沒有遵守法規、遊戲規則的，跟去年用大陸製的口罩、混冒台灣製的口罩，「這是類似的情形」，都是廠商惡劣的違法行為，請國民黨團不要用政治操作的方式操作。

黃世杰也說，快篩試劑是非常重要的防疫物資，政府一定會做好把關，但是在審查的程序上，包括生產地的查核要做更確實的檢查、事實的資訊比對等，衛福部能不能再更精進、預防相關事件再度發生，這個要請食藥署加強說明。

黃世杰表示，如果廠商提供合法的資訊申請，最後卻做出違法的事情，政府絕對不會寬貸，並且要求檢調、食藥署做出最嚴格的處理。