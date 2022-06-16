　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「衛福部1個月前就知黑心快篩」鐵證曝光　國民黨團：陳時中下台

▲▼國民黨團召開「正式公文舉報黑心快篩 衛福部置之不理 陳時中、吳秀梅下台」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立法院黨團舉行記者會，要求陳時中下台負責。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

檢調查出「大鑫資訊公司」涉嫌進口大陸劣質快篩混充美國製富樂試劑牟取暴利。國民黨立法院黨團書記長萬美玲今（16日）揭露，衛福部早在今年5月就知道有仿冒品流入市面、富樂快篩的產地不在美國，卻視而不見，立委林奕華也出示證據直指，該產品在美國FDA網站明白標示「中國製造」，根本沒有所謂「美國製」，食藥署到底有沒有在把關？

國民黨立法院黨團今天上午舉行「正式公文舉報黑心快篩，衛福部置之不理，陳時中、吳秀梅下台」記者會，質疑衛福部「閉著眼睛」核發EUA，要求陳時中該為此下台負責。

萬美玲會中控訴，根據醫優科技公司向衛福部申請撤銷專案進口許可的公文，顯示衛福部早在2022年5月13日接獲公文時，就已經知道「已經有仿冒品流入市面」，並了解富樂快篩靈敏度不足、產地不在美國等問題，但衛福部卻視而不見，到現在還不出來說清楚講明白，更離譜的是，大鑫公司明明知道該快篩沒有在美國生產，而是在中國大陸製造、從香港進口，為何海關會放行？

萬美玲批評，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞回應，食藥署EUA審查是很嚴格，但很多措施是「防君子不防小人」，這句話離譜至極，為什麼機制不改呢？從去年到今年6月14日至今，總共有326案申請進口家用快篩試劑，其中通過的只有33案，嚴格來說通過率只有10％，通過的卻是小吃店變身、以前賣墨水匣等奇奇怪怪的廠商，呼籲食藥署「繼續裝睡沒有辦法」。

林奕華直指，行政院長蘇貞昌聲稱這次是因「美國製的富樂快篩混雜中國劣質品」，但卻是搞認知作戰、帶頭放假消息，根據美國FDA官網公布資訊，該產品盒裝清楚標示「中國製造」，工廠從頭到尾就在中國大陸，沒有所謂「美國製快篩」，食藥署到底怎麼通過的？到底有沒有在把關？

▼醫優科技公司今年5月13日發函給衛福部。（圖／國民黨團提供，下圖同）

▲▼國民黨立法院黨團今天上午舉行「正式公文舉報黑心快篩，衛福部置之不理，陳時中、吳秀梅下台」記者會。。（圖／國民黨立法院黨團提供）

▲▼國民黨立法院黨團今天上午舉行「正式公文舉報黑心快篩，衛福部置之不理，陳時中、吳秀梅下台」記者會。。（圖／國民黨立法院黨團提供）

▼美國FDA官網標示該款快篩試劑「中國製造」。（圖／林奕華國會辦公室提供）

▲▼國民黨立法院黨團今天上午舉行「正式公文舉報黑心快篩，衛福部置之不理，陳時中、吳秀梅下台」記者會。（圖／林奕華國會辦公室提供）

▼國民黨團揭露大鑫公司從香港進口中國製快篩。（圖／國民黨立法院黨團提供）

▲▼國民黨立法院黨團今天上午舉行「正式公文舉報黑心快篩，衛福部置之不理，陳時中、吳秀梅下台」記者會。。（圖／國民黨立法院黨團提供）

▼國民黨立委林奕華出示相關證據。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼國民黨團召開「正式公文舉報黑心快篩 衛福部置之不理 陳時中、吳秀梅下台」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

►愛喝手搖飲必買這「杯」！保冰6小時超方便

ET快訊
逆子燒死8家人　律師分析2點「應該是死刑」
日3醫學生性侵女大生　全程錄下「3小時性虐煉獄」
輪胎行一家「住鐵皮屋」　消防員曝：最怕現場第一
面試官問「兩口呂、三口品，五口呢？」　他神回1字當場錄取
台積電套600元↑　Joeman再砸300萬買「這款幣」
男星103歲母辭世！疫情害不能見最後一面　現改當廟公
逆子買600元汽油燒死8人　遺體難辨識！消防員也鼻酸

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

陸禁石斑、白帶　行政院「輸出他國都沒異常」：不是單純經貿干擾

林右昌選新北對決侯友宜？　林錫耀：大家聽了都有想像、期待

中國大陸「先水果再漁產」以農逼政　民進黨團批：比渣男還渣男

同台蔣萬安互動超熱絡　馬英九幽默：只差沒有擁抱

朱立倫稱九二沒有共識　馬英九還原現場反擊：當時是我負責督導的

普丁反對藉台灣問題干涉中國內政　外交部抗議：中共從未統治台灣

布林肯批中國對台行徑危險　外交部：持續強化不對稱戰力

球迷可用「台灣」身份看世界盃了　外交部感謝各界支持

中國禁台灣漁產、韓國服飾、澳洲牛、挪威鮭魚　綠營分析3大原因

行政院3招急銷3600公噸石斑魚　提供漁民低利貸款調節產銷

傘兵秦良丰能翻身了！　復健逾4年父見影片落淚

台中Uber擋風玻璃碎裂！ 司機淡定回：被砸車而已

奧客婦想換新硬幣被拒絕　鬧超商惹怒店員還罵髒話

哥哥寫作業聽到「嗚嗚聲」　秒回頭摸比熊犬！眼神超暖

王心凌扮「小公舉」飄仙氣！　她吐露心聲：30歲前我沒有朋友

騎車二度巧遇歪頭狗狗！　暖男溫柔呼喚指引到路旁

貪玩踢鐵板...爪子糗卡沙發　喵喵見笑轉生氣：還不救駕！

重新橋「區間測速」更安全？　騎士打臉實測：跟不上車流

BTS防彈宣布「單飛不解散」！　RM吐9年辛酸…惹哭大家

歐告陪同散步跟車討摸　雨中初見即盯上新主人

陸禁石斑、白帶　行政院「輸出他國都沒異常」：不是單純經貿干擾

林右昌選新北對決侯友宜？　林錫耀：大家聽了都有想像、期待

中國大陸「先水果再漁產」以農逼政　民進黨團批：比渣男還渣男

同台蔣萬安互動超熱絡　馬英九幽默：只差沒有擁抱

朱立倫稱九二沒有共識　馬英九還原現場反擊：當時是我負責督導的

普丁反對藉台灣問題干涉中國內政　外交部抗議：中共從未統治台灣

布林肯批中國對台行徑危險　外交部：持續強化不對稱戰力

球迷可用「台灣」身份看世界盃了　外交部感謝各界支持

中國禁台灣漁產、韓國服飾、澳洲牛、挪威鮭魚　綠營分析3大原因

行政院3招急銷3600公噸石斑魚　提供漁民低利貸款調節產銷

11歲男孩冷靜報警「廣場失火了！」　救回30隻汪星人　

搶打卡一波！NENE超狂「行動餐車」來了　首發快閃新竹只有2天

拋扯4、5隻貓！墾丁遊客疑虐貓被PO網引眾怒　警約談送屏縣府裁處

LIVE／每周入境2.5萬人上限有望放寬　指揮中心最新說明

陸禁石斑、白帶　行政院「輸出他國都沒異常」：不是單純經貿干擾

隱藏款來了！6款LINE貼圖限時免費下載

徐玄「暗黑緊身禮服」勒出性感螞蟻腰！　撕漫高顏值CP合體

美國務院「不支持台獨」　日學者曝關鍵！蔡英文政府被拆台

韓國無印良品推出高顏值香氛蠟燭！療癒系擴香擺著就能提升品味

一把火帶走8血親！孽子陳彥翔「小名曝光」　鄰居都喊：小寶貝

政治熱門新聞

快訊／竹市輪胎行大火8死　林智堅發聲了

黑心快篩「吹哨人公文曝光」　她開嗆衛福部

北市府再被抓公務員上班用PTT　留言內容讓網傻眼

餐飲業虧損　王浩宇：撐不下去就是命

民進黨台北市長誰來選？　媒體人爆：陳時中鬧脾氣

林智堅選桃園成板上釘釘　傳鄭宏輝願成全沈慧虹接棒竹市

誰用北市府IP罵「羅智強是狗」？　徐巧芯曝新證據

日本人吃台灣鳳梨一顆只要22元？　李來希逛超市嚇一跳

高登生醫翻版！他起底黑心快篩負責人曾經營小吃

石斑魚被禁也怪馬英九　本人出面反嗆

快訊／全國305萬人染疫、4546死　衛福部曝本土疫情「漸下降趨勢」　

潘孟安轉戰新北？　楊曜嗆林佳龍：要的就搶，不要的就塞給政敵

「衛福部1個月前就知黑心快篩」鐵證曝光　國民黨團：陳時中下台

北市供透明屍袋「不錯過最後一面」　王浩宇認「看了更崩潰」

更多熱門

相關新聞

國民黨親美反共？　馬英九：我一向主張應該「和陸」

國民黨親美反共？　馬英九：我一向主張應該「和陸」

國民黨主席朱立倫日前訪美提及「九二共識是沒有共識的共識」，聲稱國民黨親美，給國民黨扣親中帽子是錯誤的，引發關注。前總統馬英九今（16日）受訪說，九二共識是一定有的，他對大陸一向主張應該是「和陸」，走和平路線，和美國可以親美，但不要刻意去反，主要是看什麼議題，比較符合台灣需要。

入境3＋4上路「全國亂成一團」　國民黨揭3亂象

入境3＋4上路「全國亂成一團」　國民黨揭3亂象

餐飲業虧損　王浩宇：撐不下去就是命

餐飲業虧損　王浩宇：撐不下去就是命

民進黨台北市長誰來選？　媒體人爆：陳時中鬧脾氣

民進黨台北市長誰來選？　媒體人爆：陳時中鬧脾氣

陳時中仍是「假想敵」　蔡壁如談黨籍：黃珊珊應準備好這一題

陳時中仍是「假想敵」　蔡壁如談黨籍：黃珊珊應準備好這一題

關鍵字：

陳時中吳秀梅國民黨

讀者迴響

熱門新聞

為了洗碗吵架！31歲陳彥翔一把火燒死全家8人

新竹孽子縱火全家8死！爸癱軟：要怎麼救

逆子燒死母、妻兒！招魂擲筊第3次才允杯

快訊／輪胎行大火8死！二兒子跟家人吵架「縱火燒全家」

媳夾菜婆婆秒制止　公公神回一句嗆爆

七年沒穿內衣！女大生曬「身材真實變化」

女大生下體塞「這顆」痛到凍未條　醫嚇：臭爆

新竹輪胎行火警奪8命　孽子縱火原因曝光

快訊／台南人妻弒夫！呆坐現場：忍無可忍…

台中女借住客房竟吃人夫！她臨時回家打開傻了

羅百吉女兒結婚了！「深V白紗」曝女婿身分：比老爸會賺

新竹8死火警今早最新畫面曝

輪胎行8死鄰居視角曝！驚聞孩童求救聲

快訊／新竹輪胎行深夜大火7死！縱火嫌疑犯輕傷上救護車

輪胎行縱火8死！4大人奔2F救孩子嗆暈殞命

更多

最夯影音

更多
傘兵秦良丰能翻身了！　復健逾4年父見影片落淚

傘兵秦良丰能翻身了！　復健逾4年父見影片落淚
台中Uber擋風玻璃碎裂！ 司機淡定回：被砸車而已

台中Uber擋風玻璃碎裂！ 司機淡定回：被砸車而已

奧客婦想換新硬幣被拒絕　鬧超商惹怒店員還罵髒話

奧客婦想換新硬幣被拒絕　鬧超商惹怒店員還罵髒話

哥哥寫作業聽到「嗚嗚聲」　秒回頭摸比熊犬！眼神超暖

哥哥寫作業聽到「嗚嗚聲」　秒回頭摸比熊犬！眼神超暖

王心凌扮「小公舉」飄仙氣！　她吐露心聲：30歲前我沒有朋友

王心凌扮「小公舉」飄仙氣！　她吐露心聲：30歲前我沒有朋友

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面