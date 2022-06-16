「衛福部1個月前就知黑心快篩」鐵證曝光　國民黨團：陳時中下台

▲國民黨立法院黨團舉行記者會，要求陳時中下台負責。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

檢調查出「大鑫資訊公司」涉嫌進口大陸劣質快篩混充美國製富樂試劑牟取暴利。國民黨立法院黨團書記長萬美玲今（16日）揭露，衛福部早在今年5月就知道有仿冒品流入市面、富樂快篩的產地不在美國，卻視而不見，立委林奕華也出示證據直指，該產品在美國FDA網站明白標示「中國製造」，根本沒有所謂「美國製」，食藥署到底有沒有在把關？

國民黨立法院黨團今天上午舉行「正式公文舉報黑心快篩，衛福部置之不理，陳時中、吳秀梅下台」記者會，質疑衛福部「閉著眼睛」核發EUA，要求陳時中該為此下台負責。

萬美玲會中控訴，根據醫優科技公司向衛福部申請撤銷專案進口許可的公文，顯示衛福部早在2022年5月13日接獲公文時，就已經知道「已經有仿冒品流入市面」，並了解富樂快篩靈敏度不足、產地不在美國等問題，但衛福部卻視而不見，到現在還不出來說清楚講明白，更離譜的是，大鑫公司明明知道該快篩沒有在美國生產，而是在中國大陸製造、從香港進口，為何海關會放行？

萬美玲批評，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞回應，食藥署EUA審查是很嚴格，但很多措施是「防君子不防小人」，這句話離譜至極，為什麼機制不改呢？從去年到今年6月14日至今，總共有326案申請進口家用快篩試劑，其中通過的只有33案，嚴格來說通過率只有10％，通過的卻是小吃店變身、以前賣墨水匣等奇奇怪怪的廠商，呼籲食藥署「繼續裝睡沒有辦法」。

林奕華直指，行政院長蘇貞昌聲稱這次是因「美國製的富樂快篩混雜中國劣質品」，但卻是搞認知作戰、帶頭放假消息，根據美國FDA官網公布資訊，該產品盒裝清楚標示「中國製造」，工廠從頭到尾就在中國大陸，沒有所謂「美國製快篩」，食藥署到底怎麼通過的？到底有沒有在把關？

▼醫優科技公司今年5月13日發函給衛福部。（圖／國民黨團提供，下圖同）

▼美國FDA官網標示該款快篩試劑「中國製造」。（圖／林奕華國會辦公室提供）

▼國民黨團揭露大鑫公司從香港進口中國製快篩。（圖／國民黨立法院黨團提供）

▼國民黨立委林奕華出示相關證據。（圖／記者屠惠剛攝）