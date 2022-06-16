遭酸「不要的就塞給政敵」　林佳龍撇清：卓冠廷是個人意見

▲林佳龍今天下午接受媒體聯訪。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

新北市長選戰年底登場，正國會市議員參選人卓冠廷昨點名新系的屏東縣長潘孟安、正國會的基隆市長林右昌可轉戰新北，遭立委楊曜發文諷刺：「林佳龍要的，就搶；林佳龍不要的，就塞給政敵」，引發熱議。對此，林佳龍16日受訪撇清關係說，這是「個人意見」，可以理解參選議員的小雞希望有母雞帶領，期盼做好防疫工作同時，選情能同步推動。

卓冠廷過去被視為林佳龍的子弟兵，他昨透過臉書點名，建議潘孟安、林右昌可轉戰新北，但遭楊曜嗆聲說，施政成績五星級的縣長（指潘孟安）參選新北，連任失敗的林佳龍搶攻首都，民進黨擺明放棄台北市了嗎？林佳龍要的，就搶；林佳龍不要的，就塞給政敵，「這樣不好啦」。

對此，林佳龍今天下午參訪「台北方舟」台北區塊鏈創新育成基地前受訪說，這都是個人意見，這也是為什麼很多人會關心、甚至有一點焦慮，特別是參選的「小雞」議員們很希望有母雞帶領，除了大家發揮創意提優秀人才，在地也有不錯人選，應該納入考慮。

至於楊曜諷刺林佳龍「要的就搶，不要的就塞給政敵」，林佳龍直言，這個不是他的意見，這是個別的人作為議員候選人歡迎優秀人才擔任市長候選人，他們的心情可以體會，畢竟還是要經過黨內提名程序，「民進黨能夠參選的人才很多，如果能夠如期在7月17日全代會之前產生人選」，疫情一定要做好防疫工作，但是選情一定能夠同步推動，台灣已經進入新模式：能夠在防疫做好的同時，也能夠正常生活，當然也包括民主的選舉。

此外，媒體關注，若是新北徵召英系立委羅致政，台北又提名英系的衛福部長陳時中參選，這樣派系是否太單一了？林佳龍說，這都是假設性的，進入具體人選評估後，一定能夠以勝選為目標，團結民進黨，感動人民，希望用正向態度看待人選的討論。