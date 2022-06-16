最多藝人指定使用　不只撐腰！瘦腰就靠「這款」

【企劃特輯】

「腰夾」原本是被當成支撐、舒緩和保護腰部的工具，但現在有業者改良製作的材質和方式，將PP石墨烯導入傳統腰夾裡，透過高遠紅外線共振、提升循環代謝外，再加上有針對腰部穴位加壓的能量「彈力磁石條」，竟然從平凡的腰夾變成了瘦身、消除肚腩的神器；有人天天配戴石墨烯腰夾，竟然一個月內就減了兩吋腰，網友在臉書分享後，讓這款石墨烯腰夾意外爆紅，在市面上狂銷熱賣數萬條！

坐著就能瘦 不動也能瘦 隨時燃燒卡路里

「黑科技石墨烯腰夾」在導熱循環方面，超越目前已知的其它所有原料，經過實際測試：只要配戴3分鐘，石墨烯能量就能開始產生熱能，穿透皮下燃燒脂肪，達到快速爆汗、循環的效果，配戴20分鐘以上消耗的卡路里相當於慢跑1小時的效果，約可燃燒400大卡；每天配戴著石墨烯腰夾行走，等同讓熱量的消耗率提高了數倍，就算沒足夠的時間運動，也可以達到時時刻刻爆汗的有氧效果。

▲「黑科技石墨烯腰夾」功效神速，隨時爆汗排毒。[官方優惠組]

▲經人體實際測試，「黑科技石墨烯腰夾」確實有溫熱效果。[東森購物網優惠組]

▲第三方公正單位檢測報告，證實能夠釋放遠紅外線，並且升溫效果明顯。

精準穴位加壓 減緩腰腹不適 找回年輕的身手



除了可以爆汗、有氧、加速腹部脂肪代謝之外，這款醫療級的石墨烯腰夾內建「高彈力PP支柱」，可以針對腰部、腹部等各穴位給予加壓按摩；另外設計了「彈力磁石條」，針對人體各種腰部疾病也有很好的舒緩效果；「黑科技石墨烯腰夾」會產生高能量微電流，釋放負離子，達到如同針灸電療般的功效，尤其是對腰部痠痛、脊椎不適的部位更有讓人意想不到的改善效果，深受腰疾所苦的人再也不必天天辛苦跑復健診所了！。

▲多位知名藝人愛用「黑科技石墨烯腰夾」。

▲支撐、輔正、按摩、舒緩壓力，用過都說讚，用過就回不去了。

激活全身回春 促進循環 到老還是一尾活龍



全新2.0版石墨烯腰夾，透過它高傳導性的特色，能夠讓配戴者在5分鐘就感受到全身血流被帶動，這樣的活化有助於淋巴連結循環、有效改善血氧過低而出現的手腳酸麻；也因為帶動了全身的循環，對於有退化性關節炎、脂肪肝、腎水腫、更年期障礙等問題的人來說有良好的改善。藝人高群、董至成、貝蒂、趙心妍都十分推薦，為了自己和全家人的健康「黑科技石墨烯腰夾」絕對是必備神器！

坐著就能「腰瘦」哪裡買?

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